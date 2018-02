“Me ofende extremadamente la polémica del vestido y el frío”

22 feb 2018

Ayer, la prensa global publicó una foto llamativa con motivo del estreno en Londres de “Red Sparrow”, la nueva película de Jennifer Lawrence. En ella aparecía la actriz, vestida con un escotadísimo diseño de Versace y sandalias mínimas, rodeada por cuatro hombres bien pertrechados de chaquetas, jerseys, abrigos y bota. Eran sus compañero de reparto, preparados para las gelidas temperaturas invernales de la capital británica. ¿Por qué Lawrence iba tan desvestida?

En las redes, las teoría comenzaron a barajarse, sobre todo la que pone el acento en la costumbre tan hollywoodiense de vestirla a ella con lo mínimo y a ellos, de los pies a la cabeza. La sexualización de las actrices no es ya noticia: al menos las más jóvenes, mejor cuanto más sexys aparezcan. El comentario, sorprendentemente, no le sentó bien a Jennifer, quizá porque hubo quien sugirió que el vestido no era decisión suya. Esta es la explicación que colgó en su perfil de Facebook.

“No sé por donde empezar con es polémica “Jennifer Lawrence llevando un vestido mínimo con tanto frío”. No solo es una ridiculez, sino que me ofende extremadamente. El vestido de Versace era fabuloso.¿Cómo voy a tapar un vestido así con un abrigo y una bufanda? Estuve fuera cinco minutos. Y habría hecho lo mismo hasta con nieve, porque amo la moda y yo lo elegí así”.

getty Jennifer Lawrence durante la promoción de su nueva película "Red Sparrow" getty Jennifer Lawrence durante la promoción de su nueva película "Red Sparrow"

“Esto es sexista, es ridículo, no es feminista. Reaccionar exageradamente ante todo lo que cualquiera dice o hace, crear controversia a propósito de asuntos tan tontos e intrascendentes como lo que llevo o dejo de llevar no es avanzar. Solo distrae de los asuntos realmente importantes. Todo lo que me pongo lo he elegido yo. Y si quiero pasar frío, ES MI ELECCIÓN TAMBIÉN”.