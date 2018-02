Gigi Hadid lleva una advertencia contra las redes en el móvil

23 feb 2018

Gigi Hadid fue la primera modelo que alcanzó contratos multimillonarios con las grandes marcas gracias a su visibilidad en las redes sociales. De hecho, tanto ella como Kendall Jenner fueron enseguida denominada 'instamodels' y consideradas un escalón por debajo de las tops que habían llegado a las exigentes pasarelas sin el empujón extra de millones de 'followers'.

Ayer, gracias al escrutinio constante al que le someten los paparazzi de la moda, pudimos ver a Gigi saliendo de su alojamiento en Milán, donde se encuentra para participar en la Semana de la Moda. Y gracias al análisis al milímetro de cada esquina de la foto, sabemos que en su móvil, el que aparecen saliendo del microbolso en la foto en cuestión, lleva una pegatina que dice lo siguiente: “La red social daña seriamente tu salud mental”.

No está claro que esta sea una advertencia para sí misma, para que no se exceda en el tiempo que le dedica a Instagram, Twitter y demás redes. Más bien parece que es un consejo que suscribe, sobre todo porque Gigi ha hablado muchas veces de cómo le ha afectado su éxito en las redes y que ha tenido que alejarse en ocasiones para tomar distancia. De hecho, hacerlo se ha convertido para ella en un ritual anual.

“Me tomo un mes de vacaciones, normalmente en Año Nuevo. No borro mi cuenta, pero sí las aplicaciones del móvil. Es empoderador, no solo para las famosas, sino para todo el mundo. Al final, aunque soy yo la que elige lo que le muestra al mundo, todos se creen con el derecho de opinar, y es una locura. Cada vez que lo necesite me voy a salir de las redes. Así, cuando vuelva y comparta mis cosas, quien quiera apoyarme y seguirme será bien recibido. Y quien se enfade porque soy humana y necesito un mes, pues igual no quiero que me siga”.