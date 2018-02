Leticia Dolera: "Me he metido en el papel de activista, sin darme cuenta"

24 feb 2018

Desde hace semanas, el nombre de Leticia Dolera (Barcelona, 1981) se escucha más que nunca. Primero a causa de su monólogo feminista en la gala de los premios Feroz que, por sus incisivas palabras y las sonrisas congeladas de los asistentes, resultó algo más que incómodo. Y después por la famosa frase "os está quedando un campo de nabos feminista precioso" que le soltó al presentador Joaquín Reyes en la noche de los Goya. Y es que la actriz, guionista y directora se ha convertido en la principal agitadora de conciencias de nuestro cine.

"Me he metido en el papel de activista feminista casi sin darme cuenta. No formaba parte de ningún plan, pero me he ido liando y he llegado hasta aquí", afirma Dolera. Siempre preparada para afear las actitudes machistas a golpe de zasca, ahora va un paso más allá con la publicación de su primer libro, 'Morder la manzana' (Planeta), que incluye en el subtítulo toda una declaración de intenciones: "La revolución será feminista o no será".

Mujerhoy: ¿Escribir este libro ha sido una necesidad, una obligación moral o una liberación?

Leticia Dolera: No me lo pidió nadie, es algo que ha nacido de mí. Morder la manzana es el resultado de un proceso muy largo y motivado por muchas cosas. Comencé leyendo artículos y libros sobre feminismo, y la necesidad de saber más me llevó a hacer un seminario de Teoría Feminista en la Universidad Complutense. Y me pareció fascinante. Para simplificar, decimos que el feminismo es la búsqueda de la igualdad, y es cierto, pero se trata de algo mucho más profundo, de una teoría política que supone un cambio en la sociedad. Además, hubo un momento en el que se hablaba del feminismo de manera muy caótica, buscando el titular, la metedura de pata. También sentía la necesidad de poner en orden lo aprendido y aportar mi grano de arena para acercar a la gente una causa necesaria, urgente y justa. Sin dejar de lado la teoría, he recurrido al humor para que la lectora empatice: partir de la experiencia personal para ir luego a un análisis que sirva para reflexionar y cambiar las cosas.

Mujerhoy: En el libro, narra varios episodios de su vida en los que ha sido víctima del machismo.

Leticia Dolera: En el instituto sufrí bullying con una carga machista, porque se metían con mi sexualidad. Y, después, lo he padecido en la calle, en el trabajo... Lo mismo que nos ocurre a todas, porque partimos de la base de que no se educa igual a niños y niñas, aunque tus padres sean modernos o hayas crecido rodeada de mujeres. El entorno te forma y lo que recibe un niño no es lo mismo que una niña: un niño ve reforzada su autoridad masculina en los medios de comunicación, en la política, en el deporte, en el cine... En los Goya, ganaron dos mujeres directoras y eso es muy importante: para las niñas, porque perciben que son capaces de liderar, y para los niños, porque normalizan que una mujer puede ser la jefa y eso no pone en peligro su masculinidad. Porque, por mucho que lo digamos, si no lo vemos no avanzamos. A día de hoy, estamos silenciadas en los libros de texto, solo somos un 7% de los personajes relevantes en la historia, pero ¿quién cuenta la historia? Por ejemplo, hace poco descubrí que la francesa Alice Guy fue la inventora de la narrativa cinematográfica, pero en las escuelas de cine solo se estudia a los hermanos Lumière.

Mujerhoy: Usted afirma que, cuando te colocas las gafas del feminismo, ya no te las puedes quitar. ¿En qué momento se las puso?

Leticia Dolera: Creo que las he llevado siempre, pero hay dos acontecimientos que recuerdo especialmente. El primero, cuando tenía 14 años y jugaba al vóley en la liga catalana, se decidió que las chicas, en vez de jugar con shorts, debíamos llevar culottes; como si fuera vóley playa, pero allí no había playa y yo no entendía nada. Recuerdo que salí con el short, pero me obligaron a cambiarme y tragué. Para mí, es un ejemplo perfecto del mito de la libre elección, porque la gente puede pensar: "Lo hiciste porque quisiste", pero lo cierto es que obedecí porque, si no, no podía jugar y me apasionaba ese deporte. Obviamente, en su momento no lo viví como un comportamiento machista, no era consciente. Y muchos años después, me marcó cuando busqué financiación para mi película Requisitos para ser una persona normal. Ahí eres la capitana del equipo y el capital tiene que confiar en ti. Y al entrar en juego una inversión económica, el machismo se hace más evidente. No es que los productores piensen conscientemente: "No te voy a dar dinero por ser mujer", pero es algo que está asentado en el imaginario colectivo.

Mujerhoy: Isabel Coixet dice que se le acusa de que en sus películas se llora con el propósito de minimizarlas. En su caso, Requisitos para ser una persona normal se calificó de "peli para chicas".

Leticia Dolera: Sí, y no entendía por qué. Además, muchos chicos me decían que se habían identificado con la protagonista y, de hecho, ahora la ponen en algunos colegios. Por eso es tan necesario que haya más historias con mujeres en el centro del relato: nos ocurren cosas que merecen ser contadas, pero también ellos pueden ponerse en nuestra piel.

Mujerhoy: ¿Son buenos tiempos para el feminismo?

Leticia Dolera: Creo que las redes sociales están ayudando mucho. Todo empieza, como arranca el libro, cuando una mujer habla con otra mujer. De repente, ves a mujeres de todo el mundo que viven las mismas experiencias que tú y surge una reivindicación global. Así ha nacido el movimiento #metoo.

Mujerhoy: ¿Qué le parece la respuesta masculina a ese fenómeno?

Leticia Dolera: No quiero señalar a nadie, pero está claro que vivimos en la cultura de la violación. Se infravalora y normaliza el acoso; se dice: "Esto no es un acoso, solo está ligando". Pero, no nos hagamos los inocentes, todos sabemos dónde está la línea que no se puede traspasar. Es algo muy perverso porque, como a las mujeres nos educan para ser agradables y educadas, no ofender y no alzar la voz, en el fondo nos educan para no llevar la contraria a un hombre y por eso a muchas nos cuesta decir no y lo verbalizamos de otra manera. Intentas no ser borde y tienes miedo de su reacción, así que solo quieres salir de una situación desagradable de la mejor manera posible. ¡Y después te sientes culpable! Además, existe ese mito patriarcal y machista de que cuando decimos "no", en realidad queremos decir "sí". O el que afirma que las mujeres no podemos trabajar juntas porque nos envidiamos y despellejamos entre nosotras. O que somos manipuladoras y mentirosas. El objetivo es enfrentarnos y que no se nos crea cuando decimos que hemos sido acosadas o violadas.

Mujerhoy: ¿Es necesaria la sororidad, la solidaridad entre mujeres, para luchar contra el machismo?

Leticia Dolera: Me parece importante tomar conciencia de que ser hombre o mujer, en una sociedad como la que vivimos, supone pertenecer a una clase. No es lo mismo ser obrera que pertenecer a la clase alta; ser blanca o negra; tener una discapacidad o no... pero hay algo que nos une. Debemos asumir que formamos parte de un mismo grupo social para ayudarnos entre nosotras cuando veamos a una compañera sufrir situaciones de machismo. Y no vale poner como ejemplos a mujeres que han conseguido lo que se proponían porque, en este caso, la excepción no confirma la regla. La idea de fondo es: "Si ella ha podido, las demás también". Y no es verdad. Quienes creemos en la justicia social queremos que todos partamos del mismo lugar.

Mujerhoy: Eso es luchar contra el sistema...

Leticia Dolera: Por eso hay que ser activamente feminista; decir "soy feminista" está muy bien, pero no es suficiente. Debemos pasar a la acción y luchar por construir una sociedad igualitaria. Y en el caso de los hombres, asumir que tienen privilegios y deben renunciar a ellos. Cuantos más hombres y mujeres se sumen a la causa, antes lograremos una sociedad igualitaria. Que no alcemos la voz solo cuando hay un asesinato machista. Si pensamos en el sistema como una pirámide en la que arriba está la violencia machista, por debajo están los abusos, la discriminación cultural, la desigualdad salarial, los micromachismos... si todos condenamos la violencia machista, también deberíamos criticar lo demás.

Mujerhoy: En el libro, destaca la sexualidad como una de las principales causas de la desigualdad.

Leticia Dolera: Las feministas radicales ya establecieron tres pilares básicos para luchar contra ella: la educación, la cultura y la sexualidad. En la sexualidad está el origen de todo y sigue siendo el gran tema de nuestros tiempos. Nos parece normal que un niño se toque el pene, pero no vemos bien que una niña haga lo mismo. Y si aún se nos clasifica entre putas o monjas es que tenemos un problema. Por eso es tan importante un análisis profundo de la actitud de hombres y mujeres frente a la sexualidad. Creo que en las escuelas se debe impartir una educación sexual con visión de género.

Mujerhoy: ¿Nos condiciona más que nunca el mito de la belleza y la eterna juventud?

Leticia Dolera: ¡Yo ahora entiendo a esas feministas que querían romper con todo y se cortaban el pelo, se negaban a depilarse y quemaban sujetadores! La escritora Naomi Wolf afirma, en su libro El mito de la belleza, que la dieta ha sido el sedante político de las mujeres. El modelo a imitar es el de una mujer blanca, joven y guapa, y para parecernos a eso nos dejamos el dinero, la energía, la mente... Cuando una mujer está satisfecha y orgullosa de su propia feminidad puede dedicarse a luchar por sus derechos, pero mientras esté preocupada por su imagen, y me incluyo, lo demás pierde relevancia. No hablo de no cuidarse, pero me parece maravilloso que haya series como Girls para recordarnos que los culos no son como los de Victoria's Secret. Porque también se valora a los hombres jóvenes y guapos, pero en el sexo masculino hay mucha más diversidad.

Mujerhoy: Entre otras personas, dedica el libro a Paco, que imagino que es su pareja, el director de cine Paco Plaza, por "acompañar y celebrar mis pasos".

Leticia Dolera: Sí se lo dedico, aunque ni siquiera hablo de él en el libro, porque es fundamental que cambie la masculinidad. La revolución feminista tiene que atravesar a los hombres y hacerles ver que esta no merma su identidad, sino que su experiencia vital sería mucho más rica porque a ellos se les niega la sensibilidad, la fragilidad, la ternura...

Mujerhoy: ¿Considera las cuotas femeninas una reparación histórica?

Leticia Dolera: ¡Histórica y presente! Ya existen cuotas de discriminación negativa, pero son invisibles; así que habrá que ponerlas en positivo para equilibrar la balanza. Pero para esto hace falta voluntad política. Cuando se prohibió fumar en espacios públicos, se llegó a un consenso porque era algo bueno para la sociedad; ¿y esto qué es si no? Cuando hablamos de equidad de género, ya no nos gusta tanto. A mí me encanta esa frase de que habremos alcanzado la igualdad cuando una mujer mediocre pueda llegar al mismo lugar que un hombre mediocre. A nosotras se nos exige más y no se nos tolera el error.

Mujerhoy: ¿Ha pensado que su activismo puede perjudicar su carrera profesional?

Leticia Dolera: Que resulto incómoda, me he dado cuenta últimamente; pero es que ningún avance social se ha conseguido sin incomodar. Y esto no es una guerra de sexos entre buenos y malos, porque se trata de un tema cultural del que todos somos partícipes. Nunca me había planteado que mi actitud pudiera perjudicarme, pero ya me lo ha preguntado más gente y empiezo a cuestionármelo. Pero la verdad es que acabo de rodar Qué te juegas, una comedia dirigida por una mujer estupenda, Inés de León, y tengo varios proyectos que pintan muy bien...