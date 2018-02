10 mujeres que han marcado la vida de Elena Zarraluqui

24 feb 2018 MUJERHOY

Elena Zarraluqui, la prestigiosa abogada que ha llevado algunos de los divorcios más sonados de los últimos años presenta libro: Divorciadas con historia.

1. Clara Campoamor

Abogada y política

La abogada de las mujeres por excelencia. Marcó un antes y un después en la vida de las españolas, defendiendo el sufragio femenino y la ley del divorcio. Un ejemplo a seguir para toda abogada que se dedique al derecho de familia, como yo.

2. Escarlata O'Hara

Protagonista de 'Lo que el viento se llevó'

Mujer fuerte, inteligente, peleona, capaz de todo por defender lo suyo y a los suyos. Sus frases continúan siendo un clásico: "Estoy cansada de decir "¡Qué maravilloso eres!" a hombres que son idiotas y que no tienen la mitad de inteligencia de la que yo tengo".

3. Catalina de Aragón

Reina de Inglaterra

Al escribir el capítulo que le dedico en mi libro, me impactó este personaje. La hija pequeña de los Reyes Católicos fue valiente y fiel a sus creencias. Gran estratega política, intentó mejorar la vida de sus súbditos y defendió los derechos de la mujer en una época dura para ellas.

4. Encarnación Roca

Vicepresidenta del Tribunal Constitucional

Una de las juristas más importantes de España y un referente en derecho de familia. Su paso por el Tribunal Supremo fue básico para la evolución de la jurisprudencia.

5. Audrey Hepburn

Actriz

Parecía frágil, pero demostró ser fuerte, con unos valores increíbles que puso a disposición de todos colaborando con Unicef. Elegante y con un estilazo. No me canso de ver Sabrina y Desayuno con diamantes.

6. Anne-Sophie Mutter

Violinista

La escucho cada vez que toca en la capital invitada por Juventudes Musicales de Madrid (su presidenta es mi madrina). Su maravillosa y elegante forma de tocar el violín ha hecho que Mozart y Bach sean mis compositores favoritos, y la música, algo muy importante en mi vida.

7. Leonor de Aquitania

Tres veces reina

Cuando profundicé sobre su figura para escribir Divorciadas con historia, me encantó esta mujer que vivió para defender sus derechos y los de sus hijos: fue una de las primeras feministas de la historia.

8. Josefina Aldecoa

Escritora y pedagoga

Su trilogía 'Historia de una maestra', 'Mujeres de negro' y 'La fuerza del destino' es una muestra de su pasión por la libertad y la excelencia, que inculcó en su sistema pedagógico.

9. Marta Zarraluqui

Mi hermana

Es la persona que más me ha influido en la vida: de fuertes principios, generosa, bondadosa, leal, honesta, ocurrente y muy divertida. Estamos muy unidas y su opinión y consejo siempre son importantes para mí.

10. Randy Crawford

Cantante

La cantante de jazz, soul y blues por excelencia. Su álbum Every kind of mood me ha acompañado desde hace 20 años, en lo bueno y lo malo, y no me canso nunca de escucharlo.