Shock global con el pie mutante de Kendall Jenner

26 feb 2018

Kendall va por libre, eso siempre ha sido así. Y, sin embargo, las seguidoras de “Keeping Up with the Kardashians” sabemos que ha tenido momentos duros a la hora de encontrar su sitio en la familia y en su profesión. Ahora mismo, con Kylie arrastrando toda la atención gracias a Stormy y a su recién rota retirada y Kim omnipresente como 'product placement' viviente para la última colección de Yeezi, no parece fácil conquistar los focos de atención global. Menos si te desnudas.

Ayer por la tarde, Kendall publicó en sus redes un desnudo artístico, mucho más desnudo del que nos tiene acostumbradas. Las fotos son chulas y ella es guapísima, pero la sensación al verla es muy rara. ¿No se parece muchísimo, pero descaradamente, a Emily Ratajkowski? Las fotografías de Sasha Samsonova, en blanco y negro, no son primeros planos, y desde la distancia que proponen, el parecido es tremendo. Raro, raro, raro.

@sashasamsonova Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el Feb 25, 2018 at 9:46 PST

Sin embargo, no es el efecto Ratajkowski el único que nos ha llamado la atención de esta sesión de desnudo. Quizá lo más llamativo en el cuerpo de Kendall, a pesar de estar completamente desnuda, son sus pies. ¿Qué le pasa a su pie izquierdo? ¿Qué le pasa a sus dedos? ¿Es una mala postura o un pésimo retoque? Pero, además, ¿son esos sus labios? Parecen los de Kylie... La cara de Kendall ha cambiado totalmente. ¿Qué te pasa, Kendall?