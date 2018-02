Tres teorías sobre la ausencia de Kendall Jenner de las pasarelas

28 feb 2018

A finales de 2017, Kendall Jenner destronó a Gisele Bündchen como la modelo mejor pagada del mundo, un título que la brasileña retenía desde 2002. Además, Jenner, de 22 años, se convirtió en la personalidad de la moda mas seguida de Instagram, con más de 84 millones de 'followers'. Sin embargo, Kendall está prácticamente ausente de las grandes pasarelas esta temporada y las 'fashionistas' se preguntan: ¿Por qué?

Durante la Semana de la Moda de Nueva York, Kendall no desfiló para sus marcas de cabecera: Michael Kors, Marc Jacobs y Alexander Wang. Solamente apareció muy brevemente en la presentación de Daniëlle Cathari para Adidas Originals, pues Kendall es la nueva embajadora de la marca. Sin embargo, en vez de colocarse ante la cámara, permaneció detrás, haciendo fotos que luego colgó en su perfil de Instagram.

Después de la NYFW, Jenner viajó a Utah para pasar unas vacaciones en la nieve con su familia en vez de dirigirse hacia Londresy Milán, donde recala el gran circo de la moda. Raro, raro, raro que Kendall se saltara el desfile de Tod, ya que ella misma es protagonista de la campaña de primavera. ¿Por qué no desfila?Tres versiones distintas tratan de explicar su ausencia. La primera: “Tenía otros compromisos profesionales este año”. La segunda: “Kendall decide en el último minuto en qué desfiles participará. Depende del dinero y de cómo se sienta”. La tercera: “Kendall necesitaba un pequeño descanso después de un año sin parar de trabajar”.

Aún nos queda por ver buena parte del calendario de la Semana de la Moda de París, así que quizá podamos verla en Balmain, Givenchy o Chanel, sus marcas de cabecera. El momento, cuentan otras fuentes, es complicado, porque podría estar enfriándose su relación con Blake Griffin, jugador de baloncesto en Los Angeles Clippers. Pero, además, podría estar sufriendo algún episodio de ansiedad e incluso de pánico al avión, padecimientos que ya ha sufrido anteriormente y que ha contado en “Keeping Up with The Kardashians”.