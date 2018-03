El mal rollo entre los West-Kardashian e Yves Saint Laurent continúa

2 mar 2018

A Kim Kardashian no se le llena la boca de ironías, tacos o bromas de gusto dudoso como a Kourtney y Khloé, pero no se calla cuando algo le molesta. Además, no se priva de airear sus malos rollos en Twitter, para que se entere todo el mundo. Por ejemplo: su “feud” con Yves Saint Laurent, que viene de lejos. Pero contemos lo de esta semana.

Ayer, Kim publicó una foto del desfile de Anthony Vaccarello para YSL, una vista de la pasarela con mucho protagonismo para el diseño de luces. Bajo la instantánea, escribió: “Cute YSL” (“Bonito YSL”). Sin embargo, no era eso todo lo que la gran Kardashian quería decir. A continuación, colgó dos fotos más de la última gira de Kanye West, el “Saint Pablo Tour”, en la que se ve perfectamente que el diseño de luces es prácticamente idéntico.

Esta directa indirecta no es la único que han intercambiado los West-Kardashian con la 'maison' francesa. En 2012, Kanye confesó que había discutido con Hedi Slimane, por entonces director creativo de la firma, porque le invitó a su desfile con la condición de que no fuera a ninguno más. “Nadie puede decirme donde puedo ir y donde no. Tío, soy el número uno y una leyenda del rock”, le explicó, a través de una entrevista en la revista “W”.