¿Por qué nos enamoramos de Timothée Chalamet en los Oscar 2018?

5 mar 2018 sonia gómez

El actor de 22 años no ganó el Oscar a Mejor Actor, no. No es un gran conocido entre los grandes actores internacionales de Hollywood, no. Pero resulta que a Timothée Chalamet no le hace falta nada de esto para captar todos los focos (aunque tuviera mucha competencia), porque ni Guillermo del Toro y su película vencedora, 'La forma del agua', consiguieron hacerle sombra.

Timothée Chalamet acudió a la gala de los Oscar como uno de los nominados a Mejor Actor principal por su interpretación en 'Call Me By Your Name' y deslumbró con su traje de esmoquin blanco de Berluti.

Lo acompañaba su madre Nicole Flender, a quien no soltó en ningún momento de la mano y con quién vivió uno de los momentos más emocionantes de la noche. Chalamet fue sorprendido con un mensaje de su profesor de interpretación a lo que, emocionado, contestó: "No estaría actuando sin ese hombre, sin esa escuela, sin la inversión pública en arte. Ese hombre luchó para que yo entrara en la escuela".

Best Actor nominee Timothée Chalamet brought his mom to the #Oscars. "This is unbelievable," she says. "I'm so proud of him!" https://t.co/exBwXiE7dzpic.twitter.com/QSMo0RQEti — ABC News (@ABC) 5 de marzo de 2018

Pero esto no es todo. Por muy nominado que estuviera, el joven actor no dudó en disfrutar del momento, en reírse a carcajadas y en fotografiarse absolutamente con todas las personas a las que admira. Uno de los encuentros más emocionantes fue con el actor Matthew McConaughey, con quién posó en la Alfombra Roja junto a su mujer, Camila Alves.

Ambos fueron compañeros de rodaje en la película 'Interestellar', en la que, mientras el personaje de McConaughey vuelve al espacio exterior para completar una de las misiones más importantes de su carrera, su hijo (Timothée Chalamet) le espera en la Tierra. Su complicidad ante las cámaras demuestra que los dos actores mantienen una bonita amistad.

getty Camila Alves, Matthew McConaughey y Timothée Chalamet en los Oscar 2018. getty Daniel Kaluuya y Timothée Chalamet juntos en la alfombra roja. getty Timothée Chalamet y Armie Hammer, protagonistas de 'Call Me By Your Name'. getty Greta Gerwig, directora de la película 'Lady Bird' junto a Timothée Chalamet. getty Timothée Chalamet deciendo el paso a Whoopi Goldberg.

Aún así no fue el único, Chalamet posó con Daniel Kaluuya (nominado a Mejor Actor por su papel en 'Déjame salir') con Greta Gerwig (nominada a Mejor Directora por 'Lady Bird', película en la que también ha trabajado el joven actor), con Whoopi Goldberg y por supuesto, con Armie Hammer, su gran cómplice en la película de Luca Guadagnino.

Y el colmo llegó cuando James Yvory, se alzó con el Oscar a Mejor Guión Original por 'Call Me By Your Name'. El guionista lució (sin miramientos) una camiseta con la cara del mismísimo Chalamet a modo de homenaje. ¿No es una maravilla? ¡Que se prepare Hollywood porque ha llegado la estrella!

