La madre subrogada de Kim Kardashian hace su primera aparición televisiva

6 mar 2018

Compartir en google plus

Ayer, mientras medio mundo seguía con fruición la gala de entrega de los premios Oscar, las Kardashian premiaban a su audiencia fiel con una exclusiva inesperada: la aparición en el 'reality show' de la familia, “Keeping Up with the Kardashians”, de Lorena, la madre que Kim Kardashian subrogó para traer al mundo a su tercera hija, Chicago (Chi). Además, Khloé reveló que espera una niña (la tercera tras Chi y Stormi), aunque este asunto quedó un poco en segundo plano ante la presencia sorpresa de la citada Lorena.

El encuentro, grabado no se sabe si hace semanas o incluso meses, resultó especialmente entrañable por encontrarse Kylie, Khloé y Lorena, las tres embarazadas de tres niñas. Esta última confesó que, efectivamente, tiene vocación de madre. “Me encanta estar embarazada, aunque suene un poco extraño”, contó al clan Kardashian en pleno. “Siento que el embarazo en un estado en el que me siento bien naturalmente. Es como si estuviera hecha para estar embarazada”.

Kylie fue la más expresiva ante la confesión de Lorena: “Eso que dices es tan bonito. Es maravilloso”, le contestó. Lo cierto es que la madre por subrogación parecía súper feliz de su comentido. “Gracias, Kylie. Estoy muy orgullosa de lo que estoy haciendo. Creo que es maravilloso que las mujeres que tienen problemas para concebir confíen en mujeres como yo. Es un asunto muy serio”.