Huelga del 8 de marzo: dudas, horarios y opciones

7 mar 2018

Compartir en google plus

La huelga feminista del 8 de marzo por los derechos y la igualdad real de la mujer ha sido convocada por la Comisión del 8 de marzo como una huelga de 24 horas de mujeres, que están llamadas a los paros laborales, de consumo, de cuidados y de tareas domésticas. El objetivo de la huelga de 24 horas es demostrar que "sin las mujeres se para el mundo", mostrar las desigualdades que viven las mujeres, denunciar las situaciones de machismo, de violencia machista y brecha salarial (del 23%), además de visibilizar la labor de las mujeres en ámbitos primordiales de la vida.

Los sindicatos CGT y CNT secundan la huelga de 24 horas, mientras que Comisiones Obreras y UGT apoyan paros de dos horas en cada turno laboral. (Un ejemplo, en Madrid, las horas establecidas para este parón son de 11.30 horas a 13.30 horas y de 16.00 horas a 18.00 horas. Para los turnos que se salgan de estos intervalos de tiempo, los sindicatos determinan que se desarrolle durante las dos primeras horas del turno de la trabajadora). Se prevén constituir comités de huelga y fijar servicios mínimos, además de hacer asambleas informativas durante las horas del paro.

¿Es una huelga apoyada los partidos políticos? PP y Ciudadanos no la apoyan, si bien este último partido prevé acudir a las movilizaciones. Por su parte, PSOE ha llamado a sus cargos a secundar los paros parciales de dos horas y tanto Podemos como Izquierda Unida animan a una huelga general.

¿Y los hombres? Son libres de hacer huelga y se les anima a que hagan donaciones a organizaciones que protegen a las víctimas de violencia de género y a que suplan a sus parejas o a las mujeres de sus familias en las tareas domésticas o en los cuidados.

¿Cuáles son las consecuencias? Tanto si paras 24 horas como si paras dos horas las consecuencias son las mismas, no cobrarás el sueldo correspondiente al tiempo en el que pararás la actividad, incluidos complementos, pagas extra y descansos. No tienes que avisar a la persona que te emplea ni tampoco recuperar el tiempo en el que has parado.

La huelga es un derecho constitucional y personal como trabajadora por cuenta ajena. Las estudiantes y las autónomas no lo tienen reconocido a nivel laboral, pero eso no quiere decir que no puedan sumarse a la protesta. Ninguna empresa puede tomar represalias si participas. Si te sucede, puedes denunciarlo pues las sanciones previstas son graves.

Para las mujeres que son empleadas domésticas o mujeres en situaciones de empleo precario se han previsto actos simbólicos. Uno de ellos es colgar en el balcón un delantal.

Otras formas de participar:

Las manifestaciones están convocadas en las principales ciudades españolas, pero la principal será en Madrid a las 19:00 horas, desde Atocha hasta Plaza de España.

Al igual que en la huelga y el paro de dos horas se pide a los hombres que colaboren acudiendo a sus puestos de trabajo y ocupando un rol de solidaridad con sus compañeras, a la manifestación están todos invitados. Se espera que al recorrido acudan tanto hombres como mujeres.

Las discriminaciones de género han llevado a las mujeres a convocar en el Día Internacional de la Mujer esta huelga.