Kourtney Kardashian deja de seguir a su novio en Instagram

7 mar 2018

Esto tiene muy mala pinta. Este fin de semana, Kourtney Kardashian dejó de seguir al que, de momento, sigue siendo su pareja oficial: el modelo Younes Bendjima. Poco después, ella borró su perfil un par de veces para, al poco rato, volverlo abrir. Por su parte, Bendjima restringió la privacidad de su cuenta y la pasó a “privada”. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es uno de los enfados antológicos de la mayor de las Kardashians o algo más serio?

El movimiento de ida y vuelta de los perfiles de Instagram no termina aquí. Ayer, ambos dos, Younes y Kourtney, volvieron a abrir sus cuentas y a seguirse el uno al otro. ¿Reconciliación? Buscando pistas, los fans de “Keeping Up with the Kardashians” descubrieron queScott Disick tampoco sigue a su novia, Sofia Richie, aunque nadie puede decir a ciencia cierta si es un movimiento reciente, o no ha llegado a seguirla en Instagram jamás. Y, lo más extraño de todo: ni el resto de las hermanas Kardashians, ni Kris Jenner, siguen a Bendjima. Raro, ¿no?

Sea como fuere, algo huele a sospechoso en Calabasas. Kourtney y Younes comenzaron a salir en 2016, tiempo suficiente como para enfrentarse a su primera gran crisis. De hecho, durante los escasos días que la pareja ha dejado de seguirse en redes, Younes, de 24 años, posteó una foto de una bonita palmera sobre el cielo azul con el siguiente texto: “Sienta bien dejar de mirar la pantalla del móvil y comenzar a mirar el mundo. Hazlo. Aunque solo sea un día”. Significativo, ¿no?