Tania Gómez: "El fútbol sigue siendo un mundo muy machista"

¿Qué hace una chica como ella en un mundo, el del fútbol, eminentemente masculino? Simplemente, demostrar que no es una cuestión de género, sino de capacidad. Tania Gómez , presidenta de la Federación de Peñas del Deportivo de A Coruña desde hace más de dos años y medio, es inquieta y reivindicativa. Y eso, en un mundo que sigue teniendo cierto tufillo machista, molesta.

Aprovechando que hoy, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer, hablamos con ella para conocer su experiencia y su opinión sobre hacia dónde deberíamos dirigir los pasos para lograr que un deporte que se ha convertido en lenguaje universal, vire el rumbo hacia la deseable igualdad que, a fecha de hoy, parece seguir siendo una quimera hasta para las más optimistas.

Mujerhoy ¿Qué es para ti el fútbol?

Tania Gómez Obviamente, para mí es mucho más que un deporte, porque gran parte de mi vida gira en torno al fútbol en general, pero sobre todo al Dépor. Y gracias al fútbol y a la experiencia de estar al frente de la Federación de Peñas, estoy teniendo vivencias que, si no, jamás habría tenido. Para mí este deporte es algo esencial en mi vida.

MH Periodistas, árbitros, jugadoras, presidentas como tú... ¿Sigue siendo el fútbol un terreno machista? O si lo prefieres, ¿cuánto cuesta ser mujer en un campo que ha sido, históricamente, de ellos?

T.G. Como vivencia personal y muy a mi pesar, sí que tengo que decir que el fútbol sigue siendo un mundo muy machista. Cada vez hay más presencia femenina en directivas y cargos de mando dentro del fútbol, pero mi experiencia sigue siendo negativa en ciertos aspectos, porque, a veces, me siento menospreciada por ser mujer. O, al menos, que intentan menospreciarme por serlo.

MH ¿Lo calificarías como discriminación?

T.G. No sé si discriminación es la palabra. Y, curiosamente, cuanto más institucionalizada está la gente con la que me he reunido o cruzado, más machismo he notado. Quizás, más bien, yo diría que es incultura.

MH A lo mejor que una chica joven como tú esté al frente de las peñas de una afición como la del Deportivo de A Coruña molesta.

T.G. Nuestra afición es una afición que, después del asesinato de Jimmy, ha estado muy criminalizada. En general, en el mundo del fútbol, los aficionados están sufriendo medidas bastante represoras y, sí que es verdad que el hecho de que alguien llame a la puerta a molestar un poco, y más si esa persona es mujer que, según la mayoría de los hombres, no entiende fútbol, sienta peor que si lo hace un hombre.

MH Mujer que no entiende, porque es lo que se presupone. A pesar de todas las mujeres que ya hacen dignamente su trabajo en ese campo...

T.G. Sí, eso es lo que ellos pesuponen. Pero también pienso que no es una cuestión de fútbol tenis, baloncesto, balonmano… sino que son cuestiones más ligadas a que los puestos directivos normalmente están ocupados por hombres. Y la excusa es: "Es mujer y no sabe". Yo para ejercer mi puesto, en este caso presidenta de las peñas del Dépor, sepa de fútbol o no, algo tendré que saber. Sin embargo, para dirigir el fútbol eso poco tiene que ver.

Me encantaría que una mujer que entendiese de futbol y no solo de dinero ocupase el puesto de Tebas"

MH Por ejemplo, tenemos al señor Javier Tebas al frente de La Liga, que de lo que entiende es más de negocio. ¿Te imaginas un día a una mujer quitándole la silla al señor Tebas

T.G. Me encantaría. Me encantaría que fuese una mujer que supiese de fútbol y no solo de dinero, pero lo veo muy complicado. Realmente hoy en día, en puestos de tanto poder no hay ninguna dentro de este deporte.

MH A pesar de todo esto, hemos avanzado. ¿En qué?

T.G. Obviamente, a nivel deportivo, donde cada vez hay más equipos de base femeninos, cada vez la liga de mujeres de primera división cuenta con más adeptos y, a nivel institucional, ahora mismo, hay dos mujeres presidentas de equipos en Primera (Eibar, Amaia Gorostiza, y Leganés, Victoria Pavón). Además, entre los consejos de administración de los clubes de Primera y Segunda división, creo que hay 16 mujeres de no haber ninguna. Pero siguen siendo muy pocas.

MH Comentas que, a nivel deportivo, hay más equipos de base, pero en la elite las reglas no son las mismas, por ejemplo, en el tema de los ascensos e una categoría a otra. Es mucho más complicado en el caso del fútbol femenino.

T.G. Es que, a fin de cuentas, las reglas de este deporte las marca el dinero. Y como lo que más vende es meramente el fútbol de Primera división masculina, porque el resto no vende tanto, el fútbol de las chicas como no se comercializa de esa manera, es mucho más difícil llegar a vivir simplemente de eso. Por ejemplo, en Galicia tenemos un referente como es Vero Boquete que lo ha ganado todo y que, mucha gente aficionada al fútbol, ni siquiera sabe quién es. Eso es una vergüenza.

A veces, me siento menospreciada por ser mujer"

MH ¿Cuál es el camino a seguir para poder ganar terreno?

T.G. Al final, el camino a seguir, es la misma base que en otros terrenos: la educación. Que se eduque en el respeto y en la igualdad para que las mujeres sean valoradas de igual manera en todos los ámbitos.

MH ¿Qué cuota de culpa pueden tener los medios de comunicación y las redes sociales con según qué comentarios o informaciones a la hora de que la mujer quede un poco apartada?

T.G. Mucha, porque hoy en día que las redes sociales tienen muchísima influencia. Y, por ejemplo, ves noticias y programas deportivos que, cuando hablan de fútbol hablan de fútbol, si lo hacen de una noticia de actualidad igual. Pero, de repente, la mujer de este o aquel jugador, que no tiene nada que ver con el ámbito deportivo, está sometida a comentarios, hechos en espacios informativos que lo ven miles de espectadores, que lo que crean en la gente que lo está viendo es una serie de apreciaciones que no deben de ser permitidas, y que no se hacen en el caso de que sea un hombre.

