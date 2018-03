Así ha cambiado Kylie lo que se espera de las famosas embarazadas

8 mar 2018

Ha sido un gran paso para Kylie Jenner, pero también para la etiqueta social de las 'celebrities' que decidan ser madres. En otras palabras: Stormi Webster lo ha cambiado todo. O casi todo. La manera en que la pequeña del clan Kardashian ha gestionado su perfil social y su marketing personal durante su embarazo no se parece a nada de lo que habíamos visto hasta la fecha. Sin duda, Kylie quiere hacer las cosas a su manera y no tiene miedo a romper los códigos acerca de lo que el público puede esperar y no de una mamá primeriza. Estas son algunas de sus estrategias más innovadoras:

Estrategias de Kylie Promover la intriga. Kylie puso de acuerdo a toda su familia para que no contestara a ninguna pregunta sobre su, por entonces, supuesto embarazo. Fueron nueve meses de oscuridad total en los que el debate, la discusión y la expectación no hicieron más que aumentar. Así, el público se encarga él mismo de ir aumentando la demanda y creando un “hype”, ya que multiplica las teorías, curiosidades e hipótesis que circulan sobre el embarazo. Ni confirmar ni denegar noticias o rumores. Esta estrategia es especialmente interesante porque, ante la falta de confirmación cierta, la negatividad de lo que se difunde disminuye. Puestos a dejar que la imaginación de los fans vuele, lo mejor es no confirmar ni negar nada. La conversación sobre el embarazo tendrá que ver más con si existe o no que con comentarios negativos sobre el mismo. Capitalizar el poder de otros fenómenos sociales. No es irrelevante que Kylie y Scott tardaron unos días antes de revelar la llegada de Stormi. Al hacer coincidir el anuncio con la Super Bowl, pudo aprovechar la costumbre mayoritaria de reunirse para ver el espectáculo, momento propicio para comentar otros asuntos del día y convertirlos en megavirales, como fue el caso. El vídeo de 11 minutos que Kylie compartió como resumen de su embarazo fue más visto que el más visto de los anuncios que se emitieron durante el partido. No hacer públicos comunicados de prensa. Las comunicaciones de Kylie no llegan ya por fax: están totalmente personalizadas pues ella misma cuenta lo que le parece a través de sus perfiles sociales. El estilo de los mensajes no es, por tanto nada formal, al contrario: cuanto más personal sea el sentimiento, mejor.