Primer condenado por “sexismo en el espacio público”, en Bélgica

8 mar 2018

La sentencia en cuestión está a años luz de lo que se podría hacer en España, donde no existe (ni se espera) una tipificación delictiva para este tipo de hechos. Sin embargo, un juez belga, apoyado en la reciente legislación que trata de proteger de todo tipo de acosos a las mujeres en el espacio público, ha condenado a un hombre a pagar 3.000 euros de multa por increpar a una mujer policía.

La policía estaba en pleno arresto de un sospechoso cuando el inculpado le soltó: “Cierra la boca. No hablo con mujeres. Las mujeres no deberían ser policías”. Lo más significativo del caso es que, a pesar de que en la intervención policial había muchos más policías hombres, el acusado se dirigió específicamente a la mujer, menoscabando su profesionalidad. Sus palabras fueron además escuchadas por infinidad de testigos, por lo que durante le juicio no hubo ninguna duda sobre su intención.

El delito de sexismo lleva cuatro años en el código belga, aunque esta es la primera vez que un juez echa mano de él para castigar a un acusado. Los legisladores le otorgaron validez legal tras ver un documental en el que se mostraba el acoso que las mujeres debían soportar cada día en la ciudad de Bruselas. Por sexismo entienden cualquier gesto o acción que exprese desprecio debido a su sexo, cualquier comportamiento que indique que se considera a cualquier persona inferior por razón de su sexo o que la reduzca a un simple objeto sexual.