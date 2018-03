Khloé Kardashian celebra un 'babyshower' totalmente rosa

12 mar 2018

Queda cada vez menos para recibir al tercer bebé de la familia Kardashian, tras la llegada de Chicago (Chi) y de Stormi hace poco más de un mes. De hecho, el pasado sábado la familia televisiva más famosa de este siglo se reunió para celebrar el 'babyshower' en honor de la primera hija de Khloé y el jugador de baloncesto Tristan Thompson. Y por lo que hemos visto de la fiesta, la mamá novata no solo estaba resplandeciente: también estaba muy rosa.

Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el Mar 11, 2018 at 6:49 PDT

No podemos esperar de Khloé ninguna modernidad: como espera una niña, no ha podido remediar cargar las tintas al máximo en el color que le asigna la división de los sexos. Había rosa por todas partes. No solo todos los miembros del clan vistieron de riguroso rosa o en un aproximado y suave marrón (apostamos que Kanye West no permite a Kim Kardashian vestir de princesa), sino que la decoración giraba por entero alrededor del mismo color.

La reunión se celebró en el Hotel Bel-Air, en el salón Gran Ballroom, y convenientemente patrocinada por Amazon. Las Kardashian no dan puntada sin hilo. Y aprovechando la reunión, se celebraron también los cumpleaños de Malika and Khadijah Haqq, amigas íntimas de Khloé, y el aperitivo del cumpleaños de Tristan. Por la noche, la familia se reunió de nuevo para cenar el honor del jugador de baloncesto.