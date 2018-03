Salma Hayek detesta la nueva Barbie que imita a Frida Kahlo

12 mar 2018

Compartir en google plus

Nadie parece muy feliz con la nueva muñeca Barbie que imita a la pintora mexicana Frida Kahlo. Y no solo porque no acierta a reproducir dos de las señas de identidad más distintivas de la artista: sus ojos oscuros (el juguete los tiene marrón claro) y sus pobladísimas cejas, que se hacían una (y no dos, como luce la muñeca). La actriz Selma Hayek, quien precisamente interpretó a Kahlo en “Frida”, tampoco está muy contenta con la idea.

El domingo, Hayek publicó una foto en Instagram en la que aparece la muñeca Frida, que forma parte de una colección bautizada “Mujeres Inspiradoras” que Mattel, ha lanzado de cara al Día Internacional de la Mujer. En el texto que acompaña a la instantánea, la actriz se muestra de todo menos conforme con esta versión de plástico de la icónica pintora.

“Frida Kahlo jamás trató de ser o de parecerse a nadie más. Ella celebraba su manera de ser única. ¿Cómo han osado a convertirla en una Barbie? No puedo creer que hayan hecho una Barbie de nuestra Friducha, que nunca trató de parecerse a nadie y siempre celebró su originalidad”, escribió Salma Hayek. Además, hace una semana la bisnieta de Kahlo, Mara de Anda Romeo, no solo expresó su desaprobación al respecto de la muñeca, sino que acusó a la empresa de no haber pedido autorización a la familia. Mattel se defendió aduciendo que sí habían pedido autorización, pero a la Fundación Frida Kahlo.