14 mar 2018

Dicen que "cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre". Nuestros padres (al igual que nuestras madres) son nuestros superhéroes, el espejo en el que siempre buscamos reflejo, esa luz que guía nuestros pasos en el camino de la vida.

Nuestros padres son consejeros, confidentes, cómplices, educadores, defensores, compañeros de juegos y aventuras. También son los que nos echan una bronca a tiempo, para después explicarnos el porqué y abrazarnos fuerte, y como decía Jean-Jacques Rousseau "un buen padre vale por cien maestros".

Nos llenamos la boca al asegurar que no nos gusta celebrar los 'días de', porque todos los días deberían ser especiales por algo y por alguien, pero cuando llega el 19 de marzo, no podemos evitar esa llamada para recordarle a nuestros padres lo mucho que les queremos y, por qué no, hacer un hueco en nuestra agitada vida para organizar con ellos un plan especial y abrazarles aún más fuerte mientras les felicitamos el Día del Padre.

Porque un padre es esa persona que te da todo sin esperar nada a cambio, pero como decía Goethe, "lo que habéis heredado de vuestros padres, volvedlo a ganar a pulso o no será vuestro". Y por eso, siempre es bueno celebrar que caminamos de su mano, ¿y qué mejor excusa que el 19 de marzo para hacerlo?