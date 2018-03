14 mar 2018

Compartir en google plus

Se conocieron en la fiesta posterior a un desfile de Victoria's Secret y lo han dejado a través de Twitter. Entre medias, dos años de estilismos cuidadosamente coordinados, tatuajes y editoriales de moda que les convirtieron en la pareja ideal del 'fashionismo' millenial. Gigi Hadid (22 años) y Zayn Malik (25) han sido una especie de Ken y Barbie para la tribu de Instagram. Sin embargo, sus estilos de vida no podían ser más diferentes: él prefiere la vida en su granja de Pennsylvania mientras que el destino de ella pasa por las pasarelas de moda y las lujosas fiestas. Al final, se les rompió el amor. Los dos tuitearon a la vez un comunicado sobre la ruptura.

“Gigi y yo hemos tenido una increíblemente significativa, amorosa y divertida relación y tengo un enorme respeto y adoración por Gigi como mujer y como amiga”, escribio Malik. “Tiene un alma increíble. Agradezco a todos nuestros fans que respeten esta difícil decisión y nuestra privacidad en estos momentos. Nos hubiera gustado ser los primeros en daros la noticia. Os queremos. xZ”.

Por su parte, Gigi escribió lo siguiente: “Los comunicados de ruptura suelen parecer impersonales porque no existe realmente una manera de poner en palabras todo lo que dos personas han experimentado juntos a lo largo de los años. No solo dentro de la relación, sino en la vida en general. Estaré eternamente agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones de vida que Z y yo compartimos. No quiero otra cosa para él que lo mejor y continuaré apoyándole como amiga que le respeta inmensamente y le quiere. Y en lo que respecta al futuro, lo que tenga que ser será. xG”.