14 mar 2018

Compartir en google plus

En la última temporada de 'Keeping Up With the Kardashians' supimos que M.J., la madre de Kris Jenner y abuela oficial del clan Kardashian, había dejado su existencia algo solitaria en San Diego para mudarse a Calabasas, muy cerca de su hija y nietas. Incluso las megafans del 'reality show' vemos una huella de su carácter analítico y algo frío en Kim, la más pausada y cerebral de las hermanas. Ahora, tras verla cada vez más en el programa, por fin la vemos debutar a lo grande en el negocio cosmético familiar: como musa de la nueva línea de maquillaje de KKW.

Concealer Kits coming 03.23. #KKWBEAUTY #ConcealBakeBrighten Una publicación compartida de KKWBEAUTY (@kkwbeauty) el Mar 13, 2018 at 7:12 PDT

En el anuncio, aparecen las tres generaciones Kardashian, abuela, madre e hija, teñidas del mismo tono de rubio, mostrando las bondades del KKW Beauty Concealer Kit, un kit de maquillaje corrector en varios tonos. Según ha contado Kim a la edición estadounidense de la revista 'Allure', la inclusión de M.J. en la campaña quiere “demostrar que no estamos constantemente dirigiéndonos a las mujeres jóvenes y de piel perfecta que van a estar guapas se pongan lo que se pongan”.

Kim asegura que con este kit, que se comercializará en 16 tonalidades distintas, es posible tapar cualquier imperfección del rostro. Está pensado para ser usado en tres pasos: aplicar la base correctora, usar el polvo compacto para fijar el corrector y prevenir que se agriete y terminar con los polvos iluminadores. Además de los cosméticos, el kit incluye dos brochas dobles imprescindibles. Precio: 80 dólares.