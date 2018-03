15 mar 2018

Vaya semanita horrorosa lleva la cantante Katy Perry, famosa desde que su canción 'I Kiss A Girl And I Liked It' ('Besé a una chica y me gustó') se coló en el número uno de las listas de éxitos de medio mundo, hace ya diez años. Hace unos días nos enteramos que una monja de 89 años contra la que pleiteaba por unos terrenos había fallecido en pleno juicio. Ahora nos llega que ha vuelto a pasarse de lista, esta vez con un chaval de 19 años. Lo de esta chica es no dar pie con bola.

El chico en cuestión se llama Benjamin Glaze, es de Oklahoma y concursa en el programa de televisión 'American Idol', en el que Perry figura como jurado. Tras cantar su primera canción, 'Levels', de Nick Jonas, otro de los jurados le preguntó si había besado a una chica y si le había gustado. Él contestó que no, momento en el que Perry aprovechó para acercarse a él y plantificarle un beso en los labios. Uno que no le gustó precisamente al concursante.

“La verdad es que fue un poco incómodo. Estaba reservando mi primer beso para mi primera relación. Quería que fuera especial. Sin embargo, cuando lo hablé con mis amigos, concluimos que el beso de Katy realmente no cuenta como primer beso. Fue solo un contacto físico, nada que ver con un beso romántico con alguien que realmente te importa. Ese es realmente el primer beso”. Pobre Benjamin. No solo le fastidiaron el romanticismo: encima fue rechazado tras la audición.