Tres generaciones unidas para “demostrar que no estamos constantemente dirigiéndonos a las mujeres jóvenes y de pie… twitter.com/i/web/status/9…

. @anitaobregon "Casi tiene que venir la ambulancia Casi tiene que venir una ambulancia porque que se me quedó el an… twitter.com/i/web/status/9…

Si no te motivas con esto, nosotras ya no sabemos qué más hacer para que entrenes... ow.ly/puIl30iWJAs

.@Borisizaguirre "El mensaje de mi mamá me fortaleció y eso hizo que no me derrumbara ante la violencia más atroz". ow.ly/BHwx30iUJGZ