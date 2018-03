16 mar 2018

Poco a poco, nos vamos haciendo a la idea de que no existe actriz en Hollywood que no haya vivido una experiencia de acoso en los inicios de su carrera. La última en compartir su experiencia en la línea del movimiento #MeToo ha sido Jennifer Lopez. Lo ha hecho durante una entrevista con la edición estadounidense de la revista “Harper's Baazar”, donde contó lo que le había ocurrido en uno de los primeros castings en Hollywood.

“No me han acosado con la misma gravedad que a otras mujeres, pero en una ocasión, al principio de mi carrera, un director me pidió que me quitara la camisa y le mostrara las tetas. ¿Que si lo hice? No, de ninguna manera”. Es la primera vez que Jennifer López se involucra personalmente en el #MeToo: hasta el momento, solo había comentado que estamos viviendo “un momento bellísimo para las mujeres” y que estaba muy emocionada “sobre todo por mi hija”.

“Cuando rechacé a aquel director, estaba aterrorizaba. El corazón se me salía del pecho pensando: “¿Qué estoy haciendo? ¡Este hombre me está contratando!”. Era una de mis primeras películas en Hollywood y mi decisión iba a tener consecuencias. Pero en mi interior sabía que su comportamiento no era bueno. Al final, la chica del Bronx que hay en mí pensó: “No, no me lo trago”.