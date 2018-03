16 mar 2018

Puede que sus medidas sean de diosa, pero su comportamiento es como el del común de las mortales. Más terrenal imposible. Una noche de septiembre de 2016, Kendall Jenner salió de fiesta. Tanto se divirtió, que bebió, bebió y bebió hasta que se le ocurrió hacerse un tatuaje. Pero no uno cualquiera: la palabra “miau” (“meow” en inglés) y en el interior del labio inferior. Ocurrencia borracha total.

La supermodelo del clan Kardashian quiso llevar este desliz fiestero discretamente, pero el artista del tatuaje que se lo hizo lo subió rápidamente a Instagram, aunque no lo vio en su momento demasiada gente. Sí que se percató una persona del programa de Ellen DeGeneres, donde acudió Kendall esta semana. En una entrevista, claro está, salió el tema, y la Kardashian top admitió: “¡Estaba borracha! ¡Estaba totalmente borracha! No estaba pensando claramente”.

Kendall admitió que no había una razón concreta por la que pidió que le tatuaran “miau”. “Fue lo primero que se me ocurrió, la verdad. No estaba preparado. Fue una idea totalmente borracha”. Quizá por eso tampoco sintió demasiado dolor. “No fue una experiencia nada dolorosa, creo que porque lo que tenemos en esa zona es, sobre todo, grasa. ¿Verdad? No es lo mismo que tatuarse cerca de un hueso”.

Pero además del asunto de los tatuajes, otra cuestión salió a lo largo de la conversación: los niños. Con todas las Kardashian-Jenner absolutamente ocupadas en la maternidad, Ellen DeGeneres quiso saber como veía ella la maternidad. “Tengo momento en los que me pregunto: ¿Tengo la fiebre de la maternidad? ¿Quiero niños ahora mismo? ¡No, de ninguna manera! No debería decirlo, pero ahora mismo estoy bien como estoy. Puedo esperar un poco más. Pero es maravillosos tener a todos estos bebés a mi alrededor. Puedo jugar con ellos y, cuando me canso, irme”.