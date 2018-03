19 mar 2018

Es la pregunta inevitable cuando las mujeres pasan de 30: ¿cómo te llevas con la edad? Mientras que a ellos se les supone mejorar como el buen vino (aunque, cada vez más, les vemos operándose tanto o más que ellas), se asume que ellas sufren enormemente cada pequeña arruga, el más mínimo descolgamiento. Pues bien: no siempre es así. Angelina Jolie y Jennifer Lopezhablan del tema en sendas entrevistas que se publicarán en abril. Sus contestaciones no pueden ser más distintas.

En una conversación con la revista 'InStyle', Angelina Jolie (42 años) dice lo siguiente de la perspectiva de cumplir años. “Observo cómo envejezco y me encanta, porque significa que estoy viva. Estoy viva y me hago mayor. No me gustan las manchas que me han dejado los embarazos, claro que no. Veo mis imperfecciones. Pero me gusta que no afecten a mi estructura o mi apariencia. Lo que veo en mi cara es a mi familia. Veo mi edad”:

La contestación a la misma pregunta por parte de Jennifer Lopez es totalmente distinta. “Afirmarse positivamente es importante. Soy juvenil y soy atemporal. Me lo digo a mí misma todos los días, un par de veces. Puede sonar un poco a cliché barato, pero no lo es: la edad está, sobre todo, el na mente. Mira a Jane Fonda”. Nada que ver con el afrontamiento directo de Jolie, ¿verdad? Pero, seguramente, efectivo. Jennifer Lopez está impresionante a sus 48 años.