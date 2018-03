20 mar 2018

Compartir en google plus

Por fin han salido las primeras imágenes de Renée Zellweger caracterizada como Judy Garland para 'The Star Is Born' ('Ha nacido una estrella'), la biografía fílmica de la protagonista de 'El mago de Oz'. El resultado supera las expectativas: Renée está impresionante. No solo vestuario, maquillaje, peluquería, sino expresión, gesto, lenguaje corporal. La clava.

Zellweger ha demostrado sobradamente su talento a la hora de cantar y bailar, con lo que podemos imaginar una interpretación a la altura de su caracterización. Fue nominada por el personaje de Roxie Hart en la versión cinematográfica del musical Chicago y también tuvo que cantar en 'Abajo el amor', la comedia romántico-irónica que protagonizó junto a Ewan McGregor.

Según Variety, el biopic se centrará en los últimos conciertos de Judy Garland en Londres, en 1968. Por entonces, la actriz se mostraba ya cansada por una salud claramente deteriorada por el exceso de trabajo y las adicciones. De hecho, Garland murió de una sobredosis accidental de barbitúricos meses después de que la gira terminara en junio de 1969. Tenía 47 años.