25 mar 2018

Habla con suavidad, pero con una determinación que atrapa. Rebeca Grynspan (San José, Costa Rica, 1955) es la primera mujer al frente de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el organismo formado por 22 países de América Latina y Europa, cuyos jefes de Estado y de Gobierno se reúnen cada dos años para fortalecer su cooperación. Fue elegida por unanimidad hace cuatro años, pero su currículum no se agota ahí. Tras ser la segunda mujer vicepresidenta de Costa Rica, fue una de las responsables del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y secretaria general adjunta de la ONU.

"Me tocó ser la primera en muchas cosas", dice. Su objetivo siempre ha sido luchar contra la desigualdad y la pobreza. Su reto inmediato, en colaboración con ONU Mujeres, es que Iberoamérica sea la primera región del mundo en eliminar las leyes discriminatorias. "Llevaremos una propuesta a los países para que las eliminen", asegura.

Mujerhoy Nació en Costa Rica, pero se ha movido mucho por el mundo.

Rebeca Grynspan Sí, es verdad. Mis padres son emigrantes polacos de origen judío. Estudié Economía en mi país, pero me doctoré en la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Cuando terminé, fui a la de Jerusalén. Todo eso me enseñó a respetar la diversidad.

Mujerhoy ¿Sus hermanos también se movieron tanto?

Rebeca Grynspan Tengo dos hermanas, soy la que menos estudió [Risas]. Me dediqué a la política.

Mujerhoy ¿Sus padres no les pusieron obstáculos?

Rebeca Grynspan Nunca nos dijeron no puedes estudiar, no puedes llegar donde solo llegan los hombres. Eso nos permitió alcanzar lo que queríamos.

Es necesaria una presencia femenina sufiente en el poder para cambiar la realidad" Rebeca Grynspan

Mujerhoy Usted ha alcanzado puestos muy importantes en su país y en Naciones Unidas.

Rebeca Grynspan Bueno, otras muchas han llegado a esos niveles.

Mujerhoy Pero es algo poco frecuente... Son ustedes un club selecto

Rebeca Grynspan Sí, sí, es un club selecto, desgraciadamente [Risas].

Mujerhoy ¿Ha tenido la sensación de haber roto algún techo de cristal?

Rebeca Grynspan Sí, tantas veces... Me siento pionera, pero también heredera de la lucha de otras mujeres, que abrieron caminos vedados.

Mujerhoy ¿Ha tenido que morderse la lengua, porque un hombre le ha explicado cosas que usted ya sabía?

Rebeca Grynspan Me ha pasado y me sigue pasando, como si no hubiera hecho mi tarea. [Risas]. Aunque hoy ocurre menos. Me ayudó mucho que en mi casa cada una defendía sus puntos de vista, con libertad.

Mujerhoy Usted es partidaria de las cuotas. ¿Qué opina de que mujeres que han alcanzado puestos de decisión en la política o la empresa no las defiendan, argumentando que son partidarias de la igualdad?

Rebeca Grynspan Entiendo su argumento y lo respeto. Yo las defiendo, cosa que no hacía cuando era muy joven. Cuando empecé, creía que debía llegar a los puestos por mí misma, no para llenar un hueco.

Mujerhoy ¿Por qué cambió de idea?

Rebeca Grynspan Me di cuenta de que podemos alcanzar puestos, pero nada cambia. Es necesaria una presencia suficiente de mujeres en puestos de poder, una masa crítica, para cambiar la realidad Hay muchas discriminaciones invisibles, muchas formas de disuadir a las mujeres, de no tenerlas en cuenta. Tratar a los desiguales como iguales también es una discriminación. A este ritmo, alcanzaremos la igualdad en 118 años. Las cuotas aceleran la presencia en la vida pública. La equidad llegará cuando dejemos de contar cuantas mujeres han ocupado ciertos puestos.

Mujerhoy ¿Gracias a las mujeres aumenta el desarrollo?

Rebeca Grynspan Sí, absolutamente. La educación y su empoderamiento tienen un impacto mucho más allá de la propia educación y del poder. Una mujer más educada significa hijos más educados y más sanos. Además, cuando entran en el mercado laboral, el crecimiento de los países se acelera.

Mujerhoy ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrentan las mujeres en Latinoamérica y en Europa?

Rebeca Grynspan Hay que verlas en sus capacidades; si las vemos como un grupo vulnerable, solo vemos sus debilidades. Y no somos un grupo vulnerable, sino vulnerado. Hay que crear espacios de autonomía, que permitan que se enfrenten a la violencia, la subyugación, el techo de cristal, el acoso, las discriminaciones. Eso nos une, pero somos un grupo diverso.

Mujerhoy Tiene usted dos hijos, un varón y una mujer. ¿Cómo se educa a un hijo en la igualdad?

Rebeca Grynspan Nunca permití que fueran tratados de manera distinta.