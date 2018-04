1 abr 2018

Tengo debilidad por el mes de abril. No solo porque comienza a germinar la primavera, sino porque el 23 se celebra el Día del Libro y, a partir de ese momento, se ponen en marcha ferias a lo largo y ancho de España. Suelen situarse en calles, plazas y jardines, y son un lugar de encuentro con la literatura, además de una oportunidad para departir con nuestros autores favoritos.

Pero frente a la cara amable del mes, hay otra realidad: el nuestro es un país en el que continúan siendo comunes las descargas ilegales de libros, música y películas. Siento repetirlo, pero la cultura está fuera de la agenda de los líderes políticos. En realidad, no les preocupa lo suficiente; supongo que no lo ven como un caladero de votos.

Tenemos unos dirigentes políticos que, salvo excepciones, participan poco en las actividades culturales. Su presencia suele circunscribirse a la gala de los Goya o a algún estreno. Y el que se dejen ver en los Goya tampoco implica que se preocupen de los problemas de la industria del cine. Supongo que van porque creen que les da glamour.

¿Recuerdan ustedes algún debate sobre la cultura en el Parlamento, entre los primeros espadas? No, claro, porque nunca se ha producido. Y, sin embargo, hay problemas a los que deberían dar respuesta. Por ejemplo, la piratería. Pero, por lo que se ve, prefieren mirar hacia otro lado antes que enfrentarse a un problema tan grave como el robo de la propiedad intelectual de todos aquellos que crean cultura.

En realidad, tienen miedo a los piratas. No hay político que quiera arriesgarse a que le monten una campaña en la red. Nadie se atreve a poner el cascabel al gato. Y deberían ponérselo, porque supone una merma del dinero que debería llegar a las arcas del Estado a través de impuestos. Lo intentó la ministra Ángeles González-Sinde, pero su Gobierno, el de Zapatero, no la respaldó.

Al problema de la piratería hay que añadirle otro: los escritores, cuando nos jubilamos, si queremos cobrar la pensión, tenemos que renunciar a los derechos de autor, incluso por libros vendidos antes de la jubilación, porque esa Administración tan laxa con los piratas se nos echa encima. Se ha escrito, pero lo repito: si Cervantes viviera hoy, no podría escribir El Quijote, dada la edad a la que lo escribió. Le habrían negado la pensión o le habrían perseguido por cobrarla, acusándole de defraudador.

Al parecer, todos los partidos están de acuerdo en arreglar el problema, pero no terminan de ponerse de acuerdo en el cómo ni en el cuándo. Temen que les acusen de hacer una excepción, pero se olvidan de que un escritor no quita el puesto de trabajo a nadie, que lo que escribe él nadie más podría hacerlo. Además, lo tienen fácil, solo tienen que mirar cómo lo han resuelto en los países de nuestro entorno, donde no se les ocurre penalizar por escribir a quienes han cumplido los 65 años. Un país que no protege la cultura es un país sin alma. Y el nuestro va camino de serlo.

