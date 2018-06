5 jun 2018

La aparición de Scarlett Johansson en la alfombra roja de la Gala Met con un vestido de Georgina Chapman fue un anuncio de lo que hoy tenemos entre manos: la primera entrevista de la diseñadora y ex esposa de Harvey Weinstein, el abusador sexual número uno de Hollywood, tras el escándalo global de sus abusos. Ha sido en la edición estadounidense de 'Vogue', of course, dueña y señora de la gala del Costume Institute y la verdad es que las críticas al 'look' de Johansson no fueron demasiado buenas.

Extraigamos lo más interesante de sus declaraciones. Lo fundamental: ella siempre creyó que vivían en un matrimonio feliz, junto a un hombre “carismático” que además era un padrazo. Georgina Chapman asegura que no tenía ni idea los abusos de Weinstein. “Absolutamente no. Jamás. Una parte de mí fue terriblemente ingenua. Claramente demasiado ingenua. Tengo momentos de rabia, temo momentos de confusión, tengo momentos de incredulidad. No sé. Ojalá tuviera una respuesta. Pero no la tengo”.

Otro aspecto interesante: ¿Por qué ha tardado cinco meses en dar explicaciones? “Me sentía tan humillada y tan rota... que... No creí que fuera muy respetuoso mostrarme en público. Pensé: 'Quién soy yo para figurar ahora, con todo lo que está ocurriendo? Todavía están las heridas muy muy abiertas”. En otro momento de la entrevista añade: “No era apropiado que yo apareciera dada la situación. Las mujeres abusadas merecían dignidad y respeto y no quise interferir en su tiempo. Es un momento de duelo realmente”.

En la entrevista, Georgina Chapman admite que ha acudido a terapia y de hecho se echa a llorar en varias ocasiones durante la charla. “En algunos momentos lloro sencillamente por mis hijos. ¿Qué vida les espera? Es que ellos adoran a su padre. Le quieren. Es una situación que no puedo soportar, pero es por ellos”.

