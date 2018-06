4 jun 2018

Parece mentira que hace tan poquito, alrededor de 2014, el movimiento “Free the Nipple” tuviera que ponerse en marcha para que no se censuraran los pechos femeninos en las redes sociales. La pregunta central era: ¿porqué los hombres pueden mostrar sus pezones y las mujeres no? Hoy, gracias sobre todo al mundo de la moda, las 'celebrities' y sin embargo modelos exhiben su torso sin restricciones. Y en clave totalmente 'fashionista'.

Kim Kardashian es una de las mujeres que más ha influido en una nueva consideración del cuerpo, no solo totalmente intervenido por todo tipo de procedimientos destinados a modificarlo, sino en consecuencia absolutamente disponible para ser exhibido como algo digno de ser visto. En otras palabras: cuando dedicas tanta inversión en tiempo y dinero a tu físico, quieres rentabilizarlo. De ahí los estilismos extremos que está usando en los últimos meses, como este vestido de plástico transparente. Osado y... ¿feo?

El caso de Bella Hadid es muy distinto. Aunque últimamente ha colgado algunas fotos en su Instagram en las que, entre filtros, muestra el pecho, Bella practica más la sugerencia: lo suyo es el llamado escote “underbob”: el que muestra la base del pecho. Ayer en Nueva York apuró tanto el corte de su top, que en un movimiento brusco enseñó prácticamente todo el pecho. Por descontado, la foto no se ha censurado en ninguna red social. ¡Cómo hemos cambiado!

Sin embargo, la verdadera reina del top less y la que con más estilo muestra su torso es Kendall Jenner, practicante de las transparencias sobre todo en sus salidas nocturnas. Kendall cuenta con dos ventajas: no tiene demasiado volumen pectoral, con lo que no carga las tintas erótico-sexuales, y opta por mostrarse siempre en un contexto nocturno y de alto voltaje 'fashionista': con estilismos de alta costura o alrededores. Lista, lista, lista.

