8 jun 2018

Una vez más el movimiento 'body positive' da un nuevo gran paso gracias a las redes sociales. Esta vez la responsable ha sido Katie Sturino, una bloguera estadounidense que ha querido abrirse paso en el mundo de la moda demostrando que el estilo no es cuestión de tallas. ¿Cómo? Pues recreando algunos de los 'looks' más buscados de las famosas, para chicas 'curvies'.

Ninguna famosa ni ningún tejido se le resiste a esta bloguera que ya ha recreado 'looks' de famosas de la talla de Meghan Markle, Victoria Beckham, Michelle Williams o Bella Hadid, entre otras.

No hay duda de que consigue recrearlos casi con total exactitud, como este de 'look' de Michelle Williams. Tampoco hay duda de que sus 'looks' nos demuestran que definitivamente, sí hay moda para mujeres 'curvy'.

Otro de los 'outfits' más alabados fue este conjunto de pantalones y camisa denim de Meghan Markle con abrigo largo en color camel. ¿El resultado? Más de 17 mil 'me gusta' en Instagram.

Un ejemplo más que evidente de que los cánones de belleza tradicionales están cambiando y de que las tallas grandes también tienen cabida dentro del mundo de la moda. Katie Sturino es ejemplo de ello y su éxito ha conseguido superar la barrera de los 181 millones de seguidores. ¡Bravo!

