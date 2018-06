10 jun 2018

La cita, en casa de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. Charo Carrera, directora de Mujerhoy, abrió el debate con una radiografía de la escasa representación femenina en el mundo creativo de nuestro país: 'En los últimos 10 años, solo el 9,4% de las exposiciones individuales en los principales museos y centros de arte contemporáneo fueron realizadas por mujeres, pese a que el 70% de los estudiantes de Bellas Artes son mujeres. De las 167 exposiciones del Centro Reina Sofía, solo el 6% corresponde a artistas femeninas: 11 españolas en 10 años. Y un último dato: apenas el 25% de las obras expuestas este año en ARCO eran de mujeres'.

Respecto a otras áreas, Carrera advirtió que 'solo el 8% de los directores de cine español son mujeres'. Y en la poesía, “que el 82% de los premios han recaído en hombres; que solo en el 13% de los jurados hay alguna mujer y que, en los últimos 41 años, solo cinco mujeres han logrado el Premio Nacional de Poesía'.

De izquierda a derecha, Gisela Vaquero, Pilar Jurado, Elena Medel, Leticia Dolera, Margarita Ruyra y Laura Freixas. pinit

Secundarias en el cine

Para la actriz, directora y escritora Leticia Dolera, el problema no se reduce solo al escaso número de mujeres que pueden dirigir películas: 'Cuanta más edad cumplimos menos líneas de diálogo tenemos –dijo–. Además, seguimos encarnando el objeto de deseo o la víctima a rescatar, perpetuando mitos. Casi nunca se habla de cómo el amor romántico nos vincula con situaciones de dominación que nos encajan en el estereotipo de mujeres sumisas, buenas amas de casa, madres y esposas. Este es uno de los lugares a combatir desde el feminismo'. A su juicio, 'es importante incidir en el relato cultural, porque nos afecta de una manera subjetiva muy poderosa'.

La imagen que debemos dar es la de aquellas que deciden, que crean, que están en puestos de decisión". Carme Portaceli

'Hemos avanzado, aunque no tanto como parece –señaló la directora teatral Carme Portaceli–. Me gustó ver a tantas jóvenes manifestándose el 8 de marzo, pero casi nadie habla del bullying en los colegios ni de cómo ellos quieren controlarlas. ¡Y las chicas creen que es amor romántico! Soy optimista porque ahora que eso sale a la luz podemos decir que no funciona así, que es un problema de educación. Cuando veo en el cine a una pareja haciendo el amor, no reconozco la situación. Toda la vida nos han estado engañando como si tuviéramos que estar al servicio de unas pasiones alucinantes. Creo que debemos tenerlo en cuenta en la creación: la imagen que debemos dar es la de aquellas que deciden, que crean, que están en puestos de responsabilidad… no la de mujeres arrebatadas de pasión'.

'Mi experiencia –afirmó Dolera– es que, cuando presentas proyectos en los que el papel de las mujeres no se corresponde con estos estereotipos, te relegan a películas marginales, de distribución menor. Pero hay que insistir; tenemos que incidir en el relato hegemónico, que construye la subjetividad de la sociedad'.

'El problema es que la mujer no accede a lugares en los que puede ejercer poder de decisión –aseguró la soprano y compositora Pilar Jurado–. Tú puedes tener proyectos espectaculares, pero ellos deciden la mayoría de las veces. Y en su sensibilidad no están las necesidades de las mujeres. He creado el 'Mad Woman Fest' porque creo que el arte tiene la capacidad de cambiar el mundo y visibilizar más que cualquier otra disciplina. Hay muchas mujeres que tienen un discurso maravilloso y que han tenido que crear su propio espacio para expresarse, porque no les habían dejado hueco. Ellas pueden abrir la brecha para que tengamos poder de decisión'.

La diseñadora de videojuegos Gisela Vaquero observa la intervención de la soprano y compositora Pilar Jurdo. pinit

Los jurados y las cuotas

La perspectiva de Ángeles González-Sinde es la de quien ha estado en el poder. La exministra de Cultura habló de la necesaria voluntad política: 'Para cambiar los resultados hay que cambiar los procesos. En el ámbito público, se pueden incluir medidas que obliguen a que haya más mujeres en puestos de decisión, o hacerlo con el ejemplo. Cuando fui ministra, las comisiones y jurados eran paritarios. Y funcionó: hubo más premios nacionales femeninos. Hay quien se pregunta cómo conseguir formaciones paritarias si no hay mujeres preparadas. Yo digo que sí las hay, pero hay que ir a buscarlas'.

En este sentido, la escritora Laura Freixas recordó la iniciativa 'No sin mujeres', en la que cientos de hombres se han comprometido a no participar en jurados, mesas redondas y actos donde no haya representación femenina.

En los videojuegos, las mujeres siguen siendo secundarias, salvadas, sumisas y sexualizadas". Gisela Vaquero

Para Cósima Ramírez, 'el machismo tiene raíces tan profundas que el proceso es largo. Imponer cuotas puede ser forzado pero, quizá en varias generaciones, se consiga la igualdad. El primer paso debe ser la educación'.

'En el teatro sigue siendo un problema de oportunidades –dijo Portaceli–. La gente tiene miedo a las cuotas, pero simplemente es una manera de dar oportunidades que generalmente no se tienen'.

La directora de Mujerhoy puso sobre la mesa el daño que películas como '50 sombras de Grey' o 'Pretty Woman' han podido hacer a la representación estereotipada de los roles femeninos. 'Puede que el mensaje de 'Pretty Woman' hiciera mucho daño, pero lo peor es que hemos empeorado. En el sector audiovisual estamos con modelos más atrasados que hace 25 años', dijo la exministra.

En los videojuegos los patrones se repiten, pese a ser un área innovadora: ellas son el 48% de los usuarios, pero solo ocupan el 16% de los puestos tecnológicos en el sector. Gisela Vaquero consideró alarmante que en esta industria, 'las mujeres sigan estando representadas por cuatro eses: secundarias, salvadas, sumisas y sexualizadas. La estructura es cinematográfica y los roles se perpetúan, aunque cambie la forma de expresarlos'.

Algunos, además, se diseñan según vayan dirigidos a hombres o mujeres. 'Los de las mujeres son menos violentos y no están considerados importantes, como 'Candy Crush', pese a su rentabilidad. Estamos construyendo una sociedad donde las creaciones artísticas nos llevan a perpetuar los roles de siempre'.

La directora teatral Carme Portaceli pinit

La voz literaria

La poeta Elena Medel reflexionó en esa dirección: 'En la literatura y, más en la poesía, nos hemos acostumbrado a que la voz del hombre sea la universal. Cuando leo un poema con una voz masculina o una novela en la que el protagonista es un hombre, entiendo que sus vivencias apelan por igual a los hombres y las mujeres. Sin embargo, cuando esa voz es femenina solo se dirige a la mujer. Como si una historia contada por una mujer no pudiera identificarse con cualquier experiencia vivida o sentida por el ser humano”.

'El problema es que se mantiene la idea fundamental del patriarcado, la confusión entre lo humano y lo masculino –incidió Laura Freixas–. Sabemos que en la vida real hay hombres y mujeres, pero en la representación cultural de esa realidad hemos desaparecido. A nosotras nos entrenan a identificarnos con el punto de vista masculino, pero a ellos no los entrenan a leer obras de mujeres, por lo que no consideran como propias nuestras vivencias'.

'El problema son las referencias –añadió Pilar Jurado–. Tenemos que crear referentes femeninos. Si preguntas por un poeta, un actor o un escritor, los nombres que primero vienen a la memoria, tanto a chicos como a chicas, son de hombres'. 'Volvemos al ejemplo de los callejeros –comentó Charo Carrera–. ¿Cuántas calles tienen nombre de mujeres? Hay hombres a los que se les reconoce mayor notoriedad porque su nombre se repite al referirnos a tal o cual calle'.

Charo Carrera, directora de Mujerhoy, durante el debate. pinit

Moda por y para ellas

Ágatha Ruiz de la Prada, por su parte, se mostró muy optimista con la aparición de nuevas pintoras y diseñadoras: 'Es verdad que en la historia de la moda ha habido pocas, pero muy importantes: Coco Chanel, Sonia Delaunay, Elsa Schiaparelli… Para mí, Coco Chanel cambió la moda. Es cierto que cuantitativamente estamos fatal respecto a los hombres, pero soy optimista, porque pienso que vamos a velocidad supersónica'.

No podemos conformarnos con los pequeños avances. hay que seguir contando y protestando". Laura Freixas

En este sentido, Charo Carrera admitió un cambio importante: 'En los años 80 había una mayoría de hombres en el mundo de la moda y ahora estamos más representadas, tanto en las grandes marcas como en el mundo del lujo. Ahora hay una visión más real del cuerpo femenino. Los hombres han marcado durante muchos años las pautas de la moda, que se alejaba de las necesidades de las mujeres y la manera en que querían verse; había una distorsión entre la vida real y lo que te proponían para vestir'.

Cósima Ramírez aportó su experiencia de cuatro años en esta industria, desde una empresa dirigida y destinada, sobre todo, a las mujeres: 'El mundo empresarial de la moda está dominado por los hombres, y muchos de sus diseños responden a su idea de la sexualidad de una mujer, apretada, exagerada e incómoda. Los nuestros, en cambio, tratan de ser divertidos y un poco asexuados. Entiendo que hoy lo sexy es ser alegre y atrevida, estar segura de ti misma… valores que yo alineo con el feminismo'.

Leticia Dolera, Margarita Ruyra y Laura Freixas. pinit

Dolera aportó otra perspectiva: 'Sigo viendo catálogos de moda en los que las mujeres aparecemos desmayadas, extremadamente delgadas… Aunque empieza a haber otros con modelos de diferentes tallas e, incluso, distinto color de piel'.

'Las tallas 36 y 38 son minoritarias; el 70% de las mujeres están por encima de ellas –argumentó la directora de Mujerhoy–. Mantenerlas en la publicidad parece una cuestión aspiracional: el deseo de verse con ese aspecto'.

Ágatha Ruiz de la Prada asintió y despertó una sonrisa general: 'A la gente, aunque vaya a comprar una talla 42, le gusta que ponga que es la 38'. Respecto a la edad de las modelos, se sorprendió de que, este año, la firma Adolfo Domínguez la haya elegido como imagen de su campaña: 'Me ha emocionado, me ha parecido surrealista y divertido que haya elegido a una persona mayor y, encima, de la competencia… La nueva consejera delegada es Adriana Domínguez, una mujer muy inteligente. Por este tipo de cosas soy muy optimista y veo cambios e ideas geniales; aunque no por eso hay que dejar de luchar cada día'.

Elena Medel, Leticia Dolera y Margarita Ruyra, durante el debate. pinit

Margarita Ruyra, desde la perspectiva del mecenazgo y la gestión, hizo hincapié en el protagonismo de las mujeres y en la importancia del papel de las madres y de la familia en la transmisión de la cultura: 'En la Fundación Zuloaga, nuestro proyecto España Fascinante cuenta con una plataforma de redes sociales formada por 29 comunidades con más de 1.850.000 seguidores. De ellos, el 80% son mujeres. Somos las que más presencia digital tenemos y las que más cultura consumimos. Es esperanzador que podamos educar a nuestras hijas e hijos en lo que estamos viviendo y aprendiendo. La labor educacional no solo es del Estado y las organizaciones sociales; es esencial la familia. Somos las mujeres educando a mujeres quienes transmitimos los valores. En este contexto, me pregunto: ¿no es esperanzador nuestro papel? ¿Tenemos que aspirar a mandar con un cargo o podemos influir en la sombra?'.

La periodista Virginia Drake pinit

Contar y protestar

En este punto, la discrepancia no se hizo esperar. Dolera aseguró que ella no quería estar a la sombra de nada ni de nadie: 'Nunca podré ser directora si mis referentes mujeres están en la sombra'. Pilar Jurado advirtió: 'Eso es lo que ha hecho la mujer a lo largo de la historia, porque el hombre no le ha dejado espacio. Pero ¡ya está bien! Siempre que la mujer ha querido sacar la cabeza, alguien ha intentado pisarla'. Y Carme Portaceli: 'A la sombra, tu autoestima siempre estará bajo mínimos. Como no puedes soñar con ser Messi, te conformarás soñando con que te posea'. Cósima Ramírez, también aportó su punto de vista: 'Las redes sociales nos están haciendo ser más sumisas y controladas; a través de ellas hay mayor presión por aparentar lo que no somos'.

Finalmente, Freixas expuso una conclusión compartida por la mayoría: 'En la asociación Clásicas y Modernas hacemos dos cosas: contar y protestar. Empezamos visualizando los datos de participación y representación de las mujeres: el 85% de los puestos de dirección están ocupados por hombres, mientras que la base se amplía con un porcentaje mayor de mujeres. Sin embargo, la pirámide del consumo de cultura está invertida: el porcentaje de mujeres es mucho mayor que el de hombres. Una vez conocidos los datos, vamos a las instituciones a mostrar y a protestar. Y tenemos la certeza de que cuando protestamos la situación mejora. No podemos ser conformistas con pequeños avances, hay que seguir contando y protestando'.

