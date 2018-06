10 jun 2018

Compartir en google plus

'Hay dos personas en mí. Me gusta ser Maria, pero está la Callas y tengo que estar a la altura'. Así arranca el documental 'Maria by Callas', del francés Tom Volf, que se acaba de estrenar en cines y narra la historia de esta gran artista del siglo XX para quien no fue fácil compaginar a la mujer con la diva. Cinco años ha tardado este joven cineasta enamorado de la ópera en recopilar la extraordinaria documentación personal de la soprano en una película que muestra a la reina del bel canto como nunca se había visto antes. Por primera vez, su vida contada por ella misma a través de entrevistas en televisión, ruedas de prensa, declaraciones a pie de calle y cartas que escribió. La dualidad entre la persona y la leyenda, en imágenes inéditas y coloreadas que nos adentran en su esfera íntima.

Desde sus primeros éxitos, el personaje la devoró. La Callas, divina, elegante y temperamental, era lo opuesto de Maria, tímida, sencilla y hogareña. Una mujer solitaria, con heridas que nunca cicatrizaron: la falta de cariño de una madre que la explotó robándole su infancia, el abandono de su padre, la muerte de su hijo y sus desengaños amorosos.

Y es que la historia de Maria Callas fue tan trágica y apasionada como la de las heroínas que encarnó en los mejores teatros líricos. Nadie como ella –que vivió los celos, el rechazo, la pasión amorosa, la culpa y el abandono– pudo meterse en la piel de una Norma, una Lucia o una Violeta, de manera tan sublime y dramática. Fascinó al mundo porque representó, a través de sus colosales personajes, su existencia marcada por el sufrimiento y las frustraciones. Solo en el escenario podía dar rienda suelta a sus sentimientos.

El público, que durante años la veneró como a una diosa, contempló con tristeza cómo su vida privada se convertía en un espectáculo mediático. La prensa rosa encontró un filón en aquella cantante poco atractiva y obesa, transformada por arte de magia en una dama deslumbrante que cautivó a uno de los hombres más poderosos del mundo. Cuando su romance con el multimillonario Onassis saltó a las revistas, sus seguidores la juzgaron sin piedad. Perseguida por los paparazzi, traicionada por su mezquino marido y agente Battista Meneghini, se refugió en los brazos de su amor griego. 'No quiero cantar, quiero vivir', repetía. Y a sus 36 años, libre al fin de ataduras y compromisos, se alejó de los escenarios que la habían encumbrado para vivir un exilio menos dorado y glamuroso de lo que imaginó.

Su turbulenta relación con Onassis –con quien tuvo un hijo en secreto que apenas vivió unas horas–, sus abruptas cancelaciones debido a problemas en la voz, sus altercados con empresarios y directores de teatro, sus enfermedades y su temprana muerte forman parte de la leyenda. Falleció a los 53 años, sola y atrapada en sus recuerdos. Un dramático final a la altura de las tragedias griegas que la convirtieron en un mito que hoy nos sigue fascinando.

Además...

- Debate mujerhoy: Las creadoras toman la palabra

- Así somos las mujeres hoy

- Mujeres que han hecho historia