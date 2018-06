11 jun 2018

Ha hecho prensa escrita y radio también, pero la reconocerán por ese "sonido, Guasch" que gritaba el maestro Andrés Montes cuando LaSexta comenzó a dar en abierto el partido del sábado. Susana Guasch sabe muy bien lo que es ser mujer en un mundo de hombres, aunque asegura que no es "una feminista acérrima" y que en la profesión siempre ha sido tratada con respeto.

No es para menos. Sabe de lo que habla. Domina el fútbol. No podía ser de otra manera, ya que lo ha mamado desde pequeña: es lo que tiene ser hija de Tomás Guasch, un tipo que lleva toda la vida ejerciendo el periodismo deportivo y que, como dice su hija, no tiene enemigos.

A pocos días de que España debute en el Mundial de Rusia 2018, charlamos con ella de esa cita en la que nuestra Selección nacional tratará de bordar otra estrella en el pecho y de cómo está posicionada, en estos momentos, la mujer en el terreno futbolístico.

Mujerhoy ¿Cómo podemos acabar con esa leyenda urbana de que las mujeres no saben de fútbol?

Susana Guasch Sintonizando LaSexta, Antena3, también TVE, Goltv, Beinsports, Movistar... O la radio: La Cope, la SER. Y si compras los principales periódicos deportivos nacionales, también podrás leer bastantes firmas de mujeres. Cada vez somos más las que nos dedicamos a esto. Evidentemente, unas te gustarán más que otras y comunicarán mejor o peor. En definitiva, ¡lo mismo que le pasa a un periodista masculino!

Mh ¿Sigue siendo el fútbol un terreno machista?

S.G. Sí, todavía queda mucho camino por andar. Seguimos viviendo en una sociedad machista en todos los ámbitos. Nos sorprende que Pedro Sánchez haya formado Gobierno con más mujeres ministras que hombres. No debería ser noticia, pero lo es. Y un gran paso hacia la igualdad. En el fútbol hay cromañones que no asumen que una mujer les cuente un partido, aunque pienso que cada vez son menos.

Mh No hay nada más que ver ese manual que ha rulado de la AFA, dicen que por error.

S.G. La AFA se da cuenta del error cuando reparten el manual entre los periodistas y éstos lo publican en las redes sociales. Se lió bien y con razón. Recomendar cómo ligar con las rusas durante el Mundial es lo último que me faltaba por ver. La mujer como objeto. Lamentable y asqueroso.

Que te vayas a fregar o que no tienes ni idea de fútbol es el pan nuestro de cada día en las redes"

Mh ¿Que es lo más machista que te haya pasado en este mundillo de hombres?

S.G. Entre compañeros y profesionales del deporte no tengo queja. A mí siempre me han tratado bien y por igual. Otra cosa son los comentarios que te encuentras en redes sociales detrás del anonimato. Que te vayas a fregar, cocinar o que no tienes ni idea de fútbol es el pan nuestro de cada día

Mh ¿Realmente sientes que el fútbol cada vez tiene más presencia femenina o es un espejismo?

S.G. Como decía antes, hay muchos medios ya que confían en mujeres para puestos de responsabilidad. No es un espejismo, es una realidad. El problema es que se use a la periodista como un florero. En cambio no existen 'hombres florero'. Tampoco hay mujeres dirigiendo un periódico deportivo, por ejemplo. De todas formas yo no soy una feminista acérrima. No pondría a una mujer por el hecho de serlo, sino por su valía. Igual que ellos.

C. ¿Ves viable que, a medio plazo, el fútbol femenino se gane el respeto de los responsables de este deporte? No hay nada más que ver lo complicado que es salir del pozo de la segunda femenina…

S.G. España es uno de los países que más ha impulsado el fútbol femenino en los últimos años, gracias al patrocinador oficial: Iberdrola. Mediapro también ha sido importante al incluir fútbol femenino en su parrilla. Pero todavía falta para que sea un deporte con contratos profesionales, para que las jugadoras vivan de ello como en el masculino. Hace falta visibilidad, recursos y el compromiso de todas las instituciones.

Mh ¿Quién es tu mayor referente y ejemplo en el periodismo deportivo/futbolístico?

S.G. Soy fan desde pequeña de todo el equipo que forma Cope deportes. Me crié escuchando Carrusel Deportivo en la SER. Y cambié de emisora cuando se fueron. Lógicamente me enganché por mi padre, que siempre ha trabajado con ellos y me gustaría llegarle algún día a la suela de los zapatos. La persona con mejor carácter que conozco en mi vida. Y con humor, ¡qué importante es el sentido del humor! Como referente también tengo a Paco González, una bestia radiofónica.

Mh ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado tu padre?

S.G. Que lea de todo y cuente lo que vea. Aunque hubiera preferido que fuera cardióloga.

Mh ¿Pesa el apellido?

S.G. Nada. Orgullosa de tener un padre al que admiro profesional y personalmente. Además con 65 años casi no le conozco enemigos. De eso sí me aprovecho bien, porque la gente me trata con cariño cuando saben de quién soy hija. Laboralmente, hemos coincidido por primera vez ahora en las tertulias de 'El partidazo de Cope'. Siempre hemos trabajado en medios distintos e incluso competencia

Con el corazón, veo una final España-Alemania"

Mh ¿Cuál es el partido de todos los que has cubierto a pie de campo que te ha marcado más?

S.G. Un Sevilla-Getafe, era la primera jornada de Liga y ocurrió lo de Antonio Puerta. Me marcó mucho, muy difícil de asumir. En lo positivo me quedo con las 3 finales de Champions que he retransmitido, porque para mí es la mejor competición que hay. Y también fue inolvidable el partido del Tamudazo. Yo estaba en La Romareda y viví momentos de locura entre los jugadores del Madrid que no puedo ni contar (risas).

Mh ¿Dónde y con quién estabas cuando Andrés Iniesta marcó EL GOL?

S.G. Estaba en casa con amigas. Otro momento que a nadie se le olvida, con quién estaba, dónde... Lloré cuando vi que se quitaba la camiseta y le dedicaba el gol de su vida a Dani Jarque. Qué emoción. Recuerdo llamar rápidamente a mi padre que estaba en Sudáfrica trabajando y desde la tribuna de prensa no veía justo en ese momento qué ponía en la camiseta. Otro que se emocionó.

Mh ¿Hasta dónde crees que llegará España en Rusia?

S.G. Ojalá España llegue a la final, pero hay selecciones muy fuertes como Alemania, Brasil, Francia... y es muy difícil repetir lo que hicieron hace 8 años. Me preocupa un poco la mala puntería de cara a puerta. Sólo espero que la debacle de Brasil quede olvidada.

Mh ¿A quién has echado de menos en la lista de Lopetegui?

S.G. A Gerard Moreno. 19 goles esta temporada en el Espanyol, que ha hecho una mala temporada. ¡Menos mal que estaba él!

Mh Un pronóstico de final.

S.G. Con el corazón, España-Alemania. Con la cabeza Alemania-Brasil. Ahora España parte de cero, después del Mundial de Brasil y la Eurocopa de Francia, tiene que volver a ganarse un buen sitio. Aunque está entre las favoritas.

