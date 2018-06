11 jun 2018

Desde primera hora del pasado domingo, comenzaron a circular los rumores de que Jorge Sampaoli, seleccionador de Argentina, había recibido una denuncia por un presunto acoso sexual a una de las cocieras que acompañan al combinado nacional sudamericano.

Tres audios de WhatsApp que circularon a gran velocidad de móvil en móvil y la complicidad de la prensa que dio por buena la información y la publicación... hasta que a alguien le dio por llamar al juzgado de Ezeiza, el pertinente en el que debiera haberse cursado la denuncia.

Ni rastro de ella. Es más, ante el aluvión de llamadas posteriores, desde el mismo juzgado se vieron obligados a emitir un comunicado desmintiendo que así fuera.

¿Y ahora qué? Pues ahora Sampaoli, que llegó al banquillo de la albiceleste el pasado verano procedente del Sevilla, estudia recurrir a las medidas legales pertinentes para limpiar su nombre. Obviamente, es muy complicado encontrar el origen de estos audios, así que las denuncias se dirigirán a quienes se hicieron eco del rumor. "Es una locura, un disparate total", eran las declaraciones de su agente al diario 'Clarín'.

Sé la clase de persona que es Sampaoli" cluadio tapiaPresidente de la AFA.

También el presidente de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), Claudio Tapia, salió al paso de los rumores para dar la cara por Jorge, también en 'Clarín': "Todos los días sucede algo que trata de dañar a la Selección, a quienes componen la delegación o a la AFA. Evidentemente, por algo lo hacen o por algo pasa. Creo realmente en la honestidad de nuestro técnico, sé la clase de persona que es. No me voy a detener en esto".

"Me molesta porque hay familias. Porque de quien se habla, que supuestamente podría haber pasado, tienen hijos, maridos y no se piensa en esta gente cuando se largan estas cosas que terminan dañando. Son cosas que, en el final del camino, se terminarán dando cuenta todos de que han sido mentiras, que no existen estas supuestas denuncias que dicen que han hecho. Ya se está verificando que no existen. No tenemos que detenernos en esto. Hay que empezar a vivir el Mundial y disfrutarlo para poder llegar de la mejor manera al debut", añadió.

Un debut que se producirá contra Islandia, que aterrizò ayer en Rusia, el próximo sábado, 16 de junio, a las 15.00 (hora peninsular española).

