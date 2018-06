13 jun 2018

Seguramente sea el Ministro más breve de la historia de España. Màxim Huerta acaba de dimitir tan solo una semana después de que Pedró Sánchez, presidente del gobierno, le anunciara como Ministro de Cultura y Deporte.

Desde que su nombre salió a la luz pública, lo cierto es que ha estado rodeado de polémica. Primero, porque a los internautas les dio por bucear en su cuenta de Twitter, donde encontraron mensajes poco apropiados, a su entender, para alguien que iba a formar parte de la cúpula directiva de la nación.

No hubo mala fe y no oculté nada"

Después, porque se le echó en cara que, en repetidas ocasiones, hubiese manifestado que no le gustaba el deporte. Lo intentó suavizar. Primero dijo que lo que no le gustaba era practicarlo. Luego, en su despedida a la Selección española antes de que pusieran rumbo al Mundial de Rusia, advirtió que se esforzaría y empezaría a ejercitarse.

Pero, sin duda, han sido unas informaciones relativas a una deuda con el Fisco lo que le han llevado a abandonar el cargo. Tal y como apuntaba 'El Confidencial' esta mañana, Màxim habría defraudado 218.322 euros con una sociedad creada en 2006.

A pesar de que poco después, en una entrevista con Onda Cero, negaba haber incurrido en un delito de fraude, la presión ha podido al valenciano.

"Estoy al corriente con Hacienda desde hace diez años. Este asunto no es como ministro. Fue como Màxim Huerta y me pasó como a tantos periodistas y creadores que Hacienda cambió de criterio. Cambió el criterio fiscal, hubo una regularización, pagué lo correspondiente y asunto cerrado. No hubo mala fe y no oculté nada. Asumí la responsabilidad como le pasó a cientos de creadores", eran sus palabras.

Durante su rueda de prensa Huerta, aceptaba que su nombramiento podía ser calificado de extravagante y poniéndose en el punto de mira por haber trabajado "en el medio" que lo ha hecho -la televisión y, más concretamente en el sector de la prensa de corazón-.

La inocencia no vale de nada ante esta jauría"

En la misma daba detalles de ese asunto con Hacienda, tal y como ya había hecho durante esa entrevista radiofónica mencionada. Aseguraba que él no hizo nada ilegal, pero que se le requirió un dinero con un cambio de las reglas del juego en lo que muchos calificaron, en su momento, como una "caza de brujas". Hacía hincapié en que había efectuado el pago de su multa.

"Vivimos en una sociedad ahogada por el ruido y la desinfomación interesada", sentenciaba para proseguir: "No importa que no haya cometido ningún fraude fiscal. Lo que importa es el bombardeo, el ataque que va contra mí, pero que lo que busca es minar el proyecto de regeneración del Presidente Sánchez. Y no voy a permitirlo".

"La inocencia no vale de nada ante esta jauría. Para defender aquello que amas, a veces hay que retiararse. Yo amo la Cultura y por eso me retiro. Me voy con la misma humildad con la que me llegué aquí hace siete días".

