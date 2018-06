14 jun 2018

Compartir en google plus

Las ilustraciones de Cristina Daura tienen ese sello de autenticidad que las hace claramente identificables: un estilo surrealista y personal con colores básicos (azul, amarillo, rojo, algún verde… ) y brillantes, dentro de una estructura que explica una historia.

Las suyas se han publicado en fanzines, revistas culturales, portadas de discos y libros y hasta han reclamado su talento para las páginas del New York Times y The New Yorker. “El papel de las mujeres en el cómic es crucial. Poco a poco es cada vez más presente, al menos a nivel nacional aunque cuesta, pero todo es gracias también al trabajo que hace la Asociación de Autoras de Cómic”.

Mujerhoy ¿Eres capaz de definir tu trabajo?

Cristina Daura Supongo que lo podríaa definir como personal, surrealista y simple. Colores básicos, azul, amarillo, rojo, algún verde, pero, sobre todo, que sean brillantes y dentro de una estructura que explique una historia.

Mujerhoy ¿Impone publicar en sitios como The New Yorker?

Cristina Daura Impone, pero no más que un encargo de alguien a quien admiras, como un músico o un festival independiente. Cuando ya estás en el proceso de trabajar con ellos, te das cuenta que no hay necesidad de ponerse nerviosa. Hubo un antes y un después en mi estabilidad económica, pero a otro nivel me hizo ver que cuando se habla desde lo más personal es cuando se disfruta más. Y eso se percibe

Mujerhoy ¿Hay alguna mujer cuya vida u obra te sirvan de inspiración?

Cristina Daura Durante mucho tiempo, admiré a Marianne North, una mujer británica del siglo XIX que no se casó, ni tuvo hijos y que a los 40 años cogió sus cosas y se dedicó a viajar por el planeta pintando la flora y la fauna de los lugares más extraños del mundo. Actualmente, mis referentes de mujer van de mi madre a mis amigas.

Mujerhoy ¿Cómo andamos de igualdad en el mundo del cómic?

Cristina Daura El papel de las mujeres en el cómic es crucial. En una profesión donde siempre se ha alabado al hombre, vale la pena que se haga notar la presencia de la mujer. Se está logrando, en parte gracias al trabajo de la Asociación de Autoras de Cómic