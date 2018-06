15 jun 2018

Es directora asociada en la firma de inversión Barings en Londres y la revista Forbes considera que es una de los menores de 30 años más influyentes de Europa en el ámbito de las finanzas. Ha conseguido desenvuelve como pez en el agua en la City, un hábitat de presión constante, hipercompetitivo y proverbialmente machista del que ha extraído valiosas lecciones: “En mi carrera he aprendido a no callarme si veo injusticias y a demostrar que una mujer también puede ser una excelente líder. No tienen que haber diferencias por sexo, edad o nacionalidad. Cada persona en un equipo cuenta”.

Mujerhoy La revista Forbes te sitúa entre los menores de 30 años más influyentes de Europa. ¿En qué te gustaría poder influir?

Ariadna Masó Es un gran reconocimiento al trabajo duro y a todos los retos que me he ido encontrando en el camino. Me gustarí­a influir en ese talento joven con ganas de emprender, pero que tiene miedo a equivocarse.

Mujerhoy ¿Te definirías como una mujer ambiciosa?

Ariadna Masó Sí­, soy una mujer a la que le gusta la ambición, aunque con los pies en la tierra. Soñar es gratis, así­ que por qué no soñar a lo grande

Mujerhoy Es proverbial el machismo del mundo de las finanzas en general y de la City en particular... ¿Lo has sufrido en primera persona?

Ariadna Masó Desafortunadamente, sí­. He vivido situaciones desagradables en el pasado por el hecho de ser mujer en un equipo lleno de hombres. La comunidad inversora sigue estando dominada por hombres y hace falta que las mujeres demuestren su actitud y personalidad. Yo he aprendido a no callarme y a reivindicar que una mujer puede ser una excelente líder. No tendría por qué haber diferencia alguna.

Mujerhoy ¿Es el mundo de las finanzas tan competitivo como lo pintan?

Ariadna Masó Sí­, pero como muchos otros sectores. En particular, el mundo financiero conlleva trabajar en situaciones de mucha presión. Por ejemplo, cuando presento una oportunidad de inversión de 50 millones de dólares, sé que todo el análisis tiene que estar bien sustentado y sin errores. Hay mucho en juego