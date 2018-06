15 jun 2018

Mujerhoy ¿Cómo nació tu pasión por los juegos?

Valeria Castro Mi padre siempre fue un apasionado de las nuevas tecnologías, así­ que traí­a a casa cualquier consola, juego u ordenador que pudiera permitirse. Mi madre era muy competitiva, así­ que se divertí­a ganándonos a mi padre y a mí­. Es a ellos a quienes debo lo que he construido hasta ahora, porque compartieron su afición conmigo y fomentaron mi amor por los videojuegos desde pequeña. Lo curioso es que solí­an decirme que no llegaría a nada si me pasaba todo el día jugando. Las vueltas que da la vida, ¿eh

Mujerhoy ¿Lo consideras un arte?

Valeria Castro Sí­, sin duda, pero entramos en un debate sin fin, ya que parece que nadie se pone de acuerdo siquiera sobre qué es el arte. Lo que sí sabemos con certeza es que los videojuegos ya forman parte indisoluble de nuestra cultura. Creo que esa es razón suficiente para entender hasta qué punto es necesario apoyar esta industria.

Mujerhoy ¿Es un sector machista? ¿Te has sentido discriminada?

Valeria Castro Vivimos en una sociedad machista, por lo que es inevitable que un sector que ha sido predominantemente masculino lo sea. Lo cierto es que una de las razones por las que me animé a montar mi propio estudio es que jamás llegué a sentirme cómoda en otras empresas, donde si no era la única mujer, era de las pocas. He sufrido bastantes malas experiencias pero, por suerte, cada vez me encuentro con más mujeres jóvenes cuyas vivencias difieren, para mejor, de las que yo y muchas compañeras tuvimos que soportar. En Platonic Games somos un equipo variopinto, la mayorí­a mujeres, y no podrí­a estar más feliz y orgullosa del ambiente que se respira.

Mujerhoy Hay muchos niños y niñas que quieren dedicarse a crear juego, ¿algún consejo?

Valeria Castro ¡Que jueguen! Todaví­a me sorprendo a mí­ misma aplicando ideas que surgen de juegos que jugué durante mi infancia y adolescencia.