Hay personajes de ficción y personajes reales que, a veces, se mezclan dentro y fuera de la pantalla. De las cuatro protagonistas de Sexo en Nueva York, la serie que cumple ahora 20 años, Cynthia Nixon, que encarnaba a la abogada sarcástica Miranda Hobbes –y que es rubia y no pelirroja como su personaje–, era la única que había nacido en Nueva York; la única que, a pesar de los tacones y los modelos de lujo, parecía la menos sobreactuada, la más cercana a la realidad.

El pasado 19 de abril, esta estrella 100% neoyorquina, curtida en las tablas de Broadway y en el cine independiente, anunció en Twitter que se presentaría a gobernadora de su Estado por el Partido Demócrata. Su rival en las primarias, Andrew Cuomo, lleva dos mandatos en el cargo y es un titán de la política, respaldado por el establishment de su partido. Pero Nixon pertenece también a otra realeza: la de la intelectualidad progresista, de honda raigambre en Estados Unidos y, especialmente, en Nueva York.

¿Quién es Cynthia Nixon? Nació en 1966 en Nueva York. Sus padres trabajaban en televisión y radio, y se divorciaron cuando ella tenía seis años.

Empezó a trabajar en el teatro y en musicales a los 12 años. Tras el instituto, se matriculó en la prestigiosa Escuela Barnard para estudiar Literatura Inglesa.

Ha ganado varios premios Tony y un Emmy por Sexo en Nueva York.

De 1988 a 2003 estuvo casada con Danny Mozes, con quien tuvo dos hijos. En 2004 conoció a Christine Marinoni; se casaron en 2010 y tienen otro hijo.

Cynthia acude a la candidatura como un San Jorge sin espada, empuñando la bandera de la verdadera democracia, la escuela pública, los derechos reproductivos y LGTB, y la lucha contra la desigualdad económica y el racismo. Vestida con delicados vestidos de chifón, parece una valiente Emily Dickinson que despliega con inesperada contundencia sus argumentos. “La victoria de Donald Trump me impulsó a pelear por todo lo que él quiere destruir”, dice. Los viejos barones del Partido Demócrata levantan una ceja. Pero deberían estar atentos, porque hay decenas de cynthias por todo el país, que quieren alzar la voz. Nixon sostiene que los demócratas han perdido el juego y no lo han recuperado. Y, tras el duelo por la derrota de Hillary, el naufragio parece haberlo arrastrado todo.

La actriz tiene 52 años y una larga trayectoria como activista. Si gana, será la primera mujer gobernadora de Nueva York, y la primera casada con una pareja del mismo sexo. Es lo opuesto a ese universo de desmesura y conservadurismo oportunista que se instaló en la Casa Blanca en 2016. Por supuesto, las críticas, más allá de lo político, no han tardado en llegar: algunos del bando contrario opinan que es “una lesbiana sin cualificación”; ella, en uno de sus mítines, se rió con el cinismo de Miranda y dijo: “Sí, no tengo el certificado de lesbiana”. Las encuestas no le favorecen. El dinero va al poder y es esencial para ganar unas elecciones. Pero no todo está en llegar a la cumbre. Hay una victoria también en el camino que, con el tiempo, abrirá paso a las alturas.

