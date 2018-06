16 jun 2018

Manuela Vellés (Madrid, 1987) tiene una belleza delicada y luminosa. Rasgos como de dama victoriana, que la cámara multiplica hasta convertirlos en los de una de las actrices más bellas de su generación. Lleva 10 años en la profesión, desde su fulgurante debut en Caótica Ana, de la mano de Julio Medem, o Camino, la historia de una niña a la que se empeñan en confundir con una santa y en la que ella interpreta a su sometida hermana. Hoy, tiene pendiente de estrenar Alegría, tristeza, de Ibon Cormenzana, y Siete muertes, de Gerardo Herrero. Y empieza a rodar Influencia, de Denis Rovira.

Manuela tiene maneras suaves, pero habla con firmeza. A sus 31 años, ya no es la chica insegura, obsesionada por la exactitud de su interpretación o por las llamadas de teléfono. Ha ido haciéndose poco a poco como actriz. “Hoy soy mucho más paciente y he trabajado mis miedos”, asegura. Quizá esa primera madurez es la que le ha permitido convertir en disco la afición musical que lleva cultivando desde los 14 años. En octubre, presentará su primer álbum, en el que no solo canta, también compone todas las canciones. “He esperado hasta sentir que estaba preparada y tenía buen material”, explica.

Mujerhoy Se ha desarrollado como cantante muy despacio.

Manuela Vellés Mi faceta de cantante ha ido un poco de la mano de mi carrera de actriz, y un poco por casualidad. En Camino, de Javier Fesser, canté porque estaba en el guion. Pero, en la serie Velvet lo propuse yo e hicieron una trama a propósito. Es algo que siempre ha ido conmigo, un proyecto muy personal en el que he puesto una gran ilusión y mucho trabajo.

Mujerhoy Viene de una familia relacionada con el arte. Es sobrina de escritores (Pedro, Martín y Nicolás Casariego), sus padres son arquitectos...

Manuela Vellés He crecido rodeada de libros, de cine... Pero en mi familia no hay actores. Ser actriz es algo que está en los genes. Desde el primer momento en que me preguntaron a qué me quería dedicar de mayor, yo pensaba: “Pues si esto es un trabajo, es lo que quiero hacer".

Mujerhoy Su comienzo fue con un gran director, Julio Medem.

Manuela Vellés Siempre pienso en todo lo que aprendí de mi primera película, Caótica Ana. Julio Medem es para mí el máximo maestro. Gracias a él, desarrollé todas las herramientas que necesitaba

Mujerhoy ¿Cómo era esa Manuela en comparación con la de ahora? ¿Ha cambiado mucho?

Manuela Vellés Sí, soy muy distinta. En esa época, lo único que deseaba era que nunca se me acabara la ilusión. Creo que esa energía la mantengo. Pero también recuerdo que era un momento de mucha incertidumbre, de nervio en el cuerpo y demasiada intensidad. Ahora estoy más tranquila, soy más paciente, he trabajado mis temores. No me cambiaría nunca por cómo era años atrás.

Mujerhoy ¿Cree que hay algo que está cambiando en el cine español?

Manuela Vellés Desde luego. Muchas mujeres estamos dándonos cuenta de que hay ciertas cosas que no son nada justas. Hay más conciencia, lo noto mucho en los hombres: ellos mismos se cuestionan ahora temas que antes simplemente se daban por sentado. Además, creo que cada vez hay más papeles interesantes para mujeres maduras. El mayor protagonismo femenino en la sociedad es algo imparable

Mujerhoy ¿Se quitaría los zapatos de tacón en la alformbra roja?

Manuela Vellés Llevo tacones por trabajo, pero me encantan y creo que estilizan muchísimo. Para mí no es en absoluto un suplicio. Pero me parece que todo hay que hacerlo de una manera natural. Si alguien tiene un conflicto con los tacones y le supone de verdad un problema, pues que se baje de ellos, por supuesto.

"Ahora estoy más tranquila, más paciente, he trabajado mis temores".

Mujerhoy ¿Cómo consigue sentirse cómoda en la alfombra roja?

Manuela Vellés En esas ocasiones, me gusta realzar la feminidad y mi lado sexy, pero, al mismo tiempo, es esencial estar cómoda y poder moverme. También me encantan las telas que no se arrugan y las elásticas, que se adaptan con facilidad al cuerpo. Al final tengo que pasarme siete horas con un traje, por eso busco diseños que me permitan respirar y que, a la vez, me encajen como un guante. Es decir, vestidos que me den fuerza. Sentirte guapa es importantísimo para tener seguridad y pisar fuerte.

Mujerhoy ¿También se siente cómoda en las redes sociales?

Manuela Vellés En esta vida hay que ser fiel a una misma y hacerte la pregunta de por qué haces esto o lo otro, interrogarte y ser coherente. Con las redes sociales pienso que cuando yo esté bien con ello lo haré, y cuando no, lo dejaré.

Mujerhoy Ha trabajado mucho en cine y en televisión, y menos en teatro.

Manuela Vellés Cuando haces algo, los directores de casting tienden a verte siempre para el mismo tipo de papeles. Empecé haciendo cine y luego seguí con la televisión. En teatro hice una primera incursión hace dos años y fue una experiencia espectacular. El miedo se vence trabajando. Reconozco que encima del escenario es donde más actriz me he sentido.

Mujerhoy Ha estado recientemente en la India y ha dicho que ese viaje se ha convertido en una experiencia determinante en su vida. ¿Por qué?

Manuela Vellés Fui con la ONG Sonrisas de Bombay. Todo el mundo me había avisado de lo terrible que era, de esa pobreza tan tremenda. Yo iba con mucho miedo. Y lo que me pasó es que, en vez de ver lo triste, conecté con algo luminoso. Me encontré con gente maravillosa que podía encontrar la felicidad en pequeñas cosas. Personas que, sin tener nada, son los más generosos.

Mujerhoy ¿Le hizo reflexionar?

Manuela Vellés Estuve apenas 10 días, pero volví más conectada con los valores reales de la vida. Aquí tenemos muchas más cosas, pero tal estrés y tal sobreinformación y angustia, que pienso que vivimos ahogados.

El estilo de Manuela En mi día a día… Voy sin maquillaje y cómoda, con zapatillas

En la alfombra roja… Me gusta mucho Ana Locking y su forma de realzar la feminidad.

En mi armario siempre hay… Vaqueros, zapatillas y una cazadora de cuero.

Mis imprescindibles de belleza son… La piel limpia y bien hidratada, porque tiendo a tenerla seca. Soy muy de cremas.

Cuando me maquillo… Máscara de pestañas y colorete. Y para la noche, unos labios rojos, pero siempre con un efecto natural.

Para el cabello… Me encantan los productos naturales para cambiarme el color. Me dan mucho volumen y una tonalidad fantástica.

Los cuidados esenciales de Manuela

A Manuela le gusta cuidarse con ingredientes naturales. Y en su neceser no falta un sérum hidratante, una crema iluminadora y, por supuesto, un protector solar.