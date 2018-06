17 jun 2018 Blanca jiménez de la hoz

Ha puesto letra a la canción del momento Lo malo, pero Brisa Fenoy es mucho más: modelo, DJ, productora musical, cantante... Su otra pasión confesa, además de la música, son los perros. Desde hace nueve años tiene dos pomeranias, Filo y Leia, que viven en su Algeciras natal, y convive en Madrid con Mojito, un teckel de un año. “Adoro a los perros, porque despiertan en mí un sentimiento de protección y necesidad de proximidad. Me transforman en alguien más humano. Además, al cuidarlos se me hace imposible comerme otro animal”.

Fenoy es vegetariana y no se recuerda a sí misma sin un can al lado. Su amor por los animales le fue, en parte, inculcado por su abuelo: “Nos traía hámsters para enseñarnos a cuidarlos. Por eso el maltrato animal me duele y me indigna, porque son criaturas indefensas. También me preocupa que los utilicemos para comer o como cobayas en la industria. Es un tema difícil por la presión social y la educación que hemos recibidos, pero para mí son solo formas de maltrato. Hay un libro muy interesante: Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, de Melanie Joy (LiberÁnima). Es un título clave, que explora por qué en nuestra cultura nos mostramos tan dispuestos a comer algunos animales, mientras ni se nos pasa por la cabeza ingerir a otros. Melanie Joy afirma que nos negamos a aceptar la “capacidad de conciencia de los animales y su capacidad para sentir dolor”.

La wikiperria según Brisa Fenoy Amar a los animales es… Algo innato.

Y maltratarlos... Algo contrario a nuestro ser.

Lo mejor que me han enseñado es… A conectar con la naturaleza.

Siempre me hace reír recordar cuando… Baja las escaleras solo con dos patas.

Te gustaría que te viera… Como una más de la manada.

Nunca deja de sorprenderme que…Sean tan buenos y perdonen todo.

Pero la multifacética Fenoy lo tiene claro: “Mis perros me enseñan que también somos animales. Nos conectan con nuestra esencia y con el planeta al que también pertenecemos como especie. Me dan paz, armonía y me despiertan un amor universal”. Un amor que tiene su correlato en la realidad, ya que entre sus últimos proyectos está una colaboración con Greenpeace para reducir el consumo de carne.

