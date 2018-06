17 jun 2018 blanca jiménez de la hoz

Lo nuestro es un amor a distancia". cristina duatoModelo e it girl.

Cristina Duato comparte la custodia de Jazz, un cachorro de piccolo levriero italiano con su hermana pequeña Olivia, que vive en Valencia. “Es un amor a distancia. De Jazz me encanta ver cómo se sorprende de todo lo que pasa a su alrededor, desde el canto de un pájaro al vuelo de una mosca. Verlo dormir me trasmite mucha paz y en ocasiones me quedo dormida escuchando su respiración”.

Duato recuerda que en la casa de campo de sus abuelos tenían ardillas, perros, gatos y conejos. “Además, todas las etapas de mi infancia y adolescencia están ligadas a algún perro –dice con nostalgia–. Recuerdo que, siendo pequeña, apareció en la puerta del jardín un bull terrier apaleado y mis padres lo cuidaron. También adoptamos a un basset hound que tenía tumores en los ojos. Y me acuerdo mucho de Job, un braco de Weimar cuyo dueño ya no lo quería”.

La wikiperria de Cristina Duato Amar a los animales es… Un acto de empatía.

Y maltratarlos... Es inaceptable.

Me gustaría que él me viera… Como un ser leal.

Sin él mi vida sería… Más egocéntrica.

Admiro de él… Su elegancia exterior e interior.

Parece que entiende todo cuando… Hacemos Skype.

El momento del día más feliz con él es…Cuándo me despierta con la patita.

Por eso, la modelo e it girl cree que se debería crear un plan de concienciación para erradicar situaciones de maltrato y abandono. “Y se debería animar a los testigos de estas situaciones a denunciarlas. Tenerles aterrorizados con gritos, encadenados y encerrados, sin darles el cuidado y la atención necesaria, puede provocar en un animal estrés y tristeza”.

Ella es en la actualidad madrina de Arcadys, una asociación creada por Emilia Pastor en 1993, en favor del respeto y la convivencia con los animales domésticos y salvajes. “No podemos dejar que un niño cuide de su perro, pero luego vea leones en el zoo o en el circo. Los animales no son juguetes. Son seres vivos que merecen el mismo respeto y la misma vida digna que nosotros”, concluye.

