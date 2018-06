17 jun 2018 blanca jiménez de la hoz

Los animales llegaron a su vida a muy temprana edad. “Desde pequeña, he vivido rodeada de conejos, hámsters y periquitos. Recuerdo que unas vacaciones en Jerez nos regalaron un conejito a mí y a mis hermanos, y decidimos que se quedaba allí. Pero yo lo escondí en una bolsa y me lo traje a Madrid. ¡Lo cuidé durante dos meses sin que nadie se enterara!”, cuenta Lulú. Ahora son Mollie (una whippet de 13 años) y Lora (una teckel de ocho) las que comparten su vida con ella y con su marido, Adrián Saavedra.

"Mollie y Lora son mi familia" Lulú FigueroaPintora y blogger

“Lora sobró de una camada y no dudé en quedármela. Mollie era de mi madre, pero me la traje a vivir conmigo. Ahora ya no me imagino mi vida sin compartirla con ambas. Disfruto con ellas en el día a día, pero también durante las vacaciones. Siempre intentamos viajar con ellas, nos las llevamos a todas partes”, reconoce Lulú.

La wikiperria según Lulú Figueroa Amar a los animales es… Irremediable.

Y maltratarlos... Un delito atroz.

Mis perras son para mí… Mi familia.

El momento más feliz del día con ellas es… ¡La siesta!

Sin ellas, mi vida sería… Menos feliz.

Nunca deja de sorprenderme... Que se lleven tan bien con otros perros.

Lora tiene un problema de movilidad. A los cuatro años tuvo tres hernias discales. La operaron pero no se recuperó, por lo que tiene que llevar una prótesis metálica con dos ruedas que le permite moverse. Mollie, con la edad, ha perdido mucha visión. “Hay que estar muy pendiente de ambas, pero cuidarlas es un placer porque son muy tiernas y agradecidas. Una de las enseñanzas que más valoro es ver como Lora, a pesar de haberse quedado paralítica, conserva la misma vitalidad, energía y ganas de jugar que antes. Es enternecedor”.

Su pasión canina ha llevado a la hija del conde de Romanones a colaborar con la asociación Las muy perras, de quienes admira “su labor y entrega rescatando perros abandonados”. Para ella, una parte indispensable de nuestra relación con los animales es tomar conciencia de que hay que adoptar y nunca comprar una mascota: “Hay millones de perros abandonados de cualquier edad, raza y tamaño que necesitan ayuda. Los adoptados suelen ser los más cariñosos. Siempre he querido traer más perros a casa pero, entre la atención que requieren Lora y Mollie, y la falta de tiempo, es imposible”.

Sin embargo, Lulú cree que es importante hacer pedagogía en contra del sacrificio y el abandono de los perros. “La clave está en la educación. Los cambios de legislación funcionan mejor cuándo son consecuencia de los cambios en la sociedad. Es necesario que los niños crezcan con un sentido del respeto y el cuidado a los animales. Porque ellos, aún careciendo de moral, mejoran la nuestra”.

