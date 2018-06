17 jun 2018 blanca jiménez de la hoz

Los perros te arrancan el ego, las preocupaciones y la tristeza". Patricia rezaiPoeta.

La novela Flush, de Viginia Woolf, marcó a Patricia para siempre. “Es una biografía de la poeta inglesa Elizabeth Barrett Browning narrada por su propio perro. Me sentí identificada porque escribo poesía y siempre tuve perros que se fueron trágicamente de mi vida. En esa época, vivía en Londres para estudiar Historia del Arte y no tenía intención de adquirir mascota. Pero al cerrar aquel libro, tuve el impulso irrefrenable de entrar en una web de adopciones. Encontré un anuncio de una camada de cachorros whippets y al día siguiente ya tenía uno de ellos en mis brazos: mi propio Flush”, cuenta Patricia Rezai, que todavía recuerda aquella cita del libro de Virginia Woolf: “Ni una sola de sus innumerables sensaciones se sometió a la deformidad de las palabras”.

La wikiperria de Patricia Rezai Amar a los animales es… Aprender a amar de forma incondicional.

Y maltratarlos... Odiarte a ti mismo

Mi perro es para mí… Un compañero del alma.

Cuando lo vi por primera vez… Pensé en el destino.

Me gustaría que él me viera… Como su compañera de por vida.

Su relación con Flush es de pura admiración: “Nos tenemos mimados el uno al otro. Un perro te arranca el ego, las preocupaciones y la tristeza. Con ella he aprendido lo que es tener responsabilidad. Pero también me ha enseñado que, con paciencia, el amor lo cura todo”, añade. Además, suscribe, la frase de Bruce Cameron: “Todos los perros se van al cielo, a no ser que tengan negocios para acabar en la tierra”. Para la poeta, cada perro que ha pasado por su vida tuvo un propósito y forma parte de lo que hoy la define. Respecto al maltrato, es contundente: “Quien maltrata a un animal tendrá el castigo más grande que te puede dar la vida: no saber lo que es el amor”.

