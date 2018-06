19 jun 2018

Compartir en google plus

Kim Kardashian le ha alisado el pelo a su hija mayor, North, y se ha llevado un abucheo global general. Lo detractores del alisado, argumentan que si su pelo natural es rizado, no tiene porqué someterla a un procedimiento tan arduo y que, además, la aleja de las señas de identidad de su herencia étnica. En pleno momento de empoderamiento de las mujeres negras, se lee como algo políticamente correcto alisar el pelo a las niñas.

Sin embargo, son muchos los que opinan que no hay porqué politizar la cuestión y que como madre tiene todo el derecho de peinar a su hija como quiera. Seguramente North está harta de contemplar los incesantes cambios de 'look' capilar de su madre y sus tías y es natural que quiera imitarlas. Por otro lado, ¿cómo evitar que se relacione desde tan pequeña con el mundo de la moda y la imagen, si lo vive en su propia casa?

El episodio no tiene nada que ver con el polémico enfrentamiento judicial que protagonizaron Hailey Berry y Gabriel Aubry. Berry denunció a su ex por alisarle constantemente el pelo a la hija que tenían en común, de seis años, como estrategia para borrar su negritud. El juez le dio la razón por suponer un potencial daño psicológico para la niña, que podría entender que su pelo rizado es intrínsecamente malo. La actriz Thandy Newton también decidió dejar de alisarles el pelo a sus hijas, de 14 y 10 años, para que no se sintieran inseguras por tener el pelo rizado.

Algo bueno hemos podido sacar de este encontronazo estilístico con los fans de los West-Kardashian. Gracias a una avispada 'instagrammer', hemos podido ver la comparación entre las fotos de North y de su madre, Kim, a su edad, y tienen el mismo aire coqueto ¡y la misma sonrisa!

Además...

- Gigi Hadid y Kim Kardashian se atreven a lucir pezones durante el día

- Qué significan los estilismos clave del vídeo de Beyoncé

- Khloe Kardashian: dieta y ejercicio para recuperar su silueta tras el embarazo

¿Sabías que Kim Kardashian es Libra? Consulta su horóscopo