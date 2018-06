23 jun 2018 guillermo espinosa

Encontrarse no lo es todo. También hay que reconocerse. Javier Calvo y Javier Ambrossi eran ya “mejores amigos” antes de convertirse en pareja. Una de las más famosas de España ahora mismo, y la única que ha logrado posicionar su propio nombre, al modo Brangelina: Los Javis, que es como les conoce todo el mundo.

A la entrevista llegan juntos como un torbellino de actividad. Javier Calvo parece más serio y reflexivo; Ambrossi, más espontáneo, risueño e hiperactivo. Entre bromas, porque es algo que no pueden evitar, sus razonamientos se alzan con claridad. No en vano son el referente máximo de una nueva generación que no quiere que le digan cómo hacer su trabajo, sino que se lo dejen hacer. En su caso, entretener y contar historias. Y cambiar las reglas.

Ambos pertenecen a una generación de actores curtidos en la televisión: disfrutaron el éxito de series como Física y Química o Amar es para siempre, hicieron alguna incursión puntual en el cine e incluso sobre los escenarios. Les iba bien, y de pronto comenzó a irles no tan bien. Apenas conseguían papeles. Ya en pareja, resolvieron buscarse ellos mismos una salida profesional ante el silencio permanente del teléfono. En varios meses en que trabajaron en cualquier cosa, para poder escribir juntos, lograron terminar un musical: La llamada (2013).

El resto es historia conocida: tras cuatro meses de representaciones, lo que empezó como la sesión golfa pasó al horario principal y colgó el cartel de “localidades agotadas”. Su éxito les llevó directamente a la televisión, para enseñar interpretación a los nuevos alumnos de la última edición de Operación Triunfo. De hecho, hoy el musical lo protagoniza una de sus alumnas: Nerea Rodríguez.

Pero mientras ese ingenuo canto a la libertad, la amistad y el primer amor triunfaba hasta saltar a la gran pantalla, ellos no se quedaron quietos. Su siguiente proyecto fue una web serie, Paquita Salas: una actualización de la tradición cómica, de la picaresca a la españolada, con una representante de actores chusquera capaz de lo mejor y lo peor. No es extraño que la serie, emitida originalmente en una web, haya saltado a la principal plataforma internacional de contenidos audiovisuales, Netflix, que ahora estrena su segunda temporada.

Mujerhoy Siendo actores, ¿no era un poco meterse en líos dedicar una serie paródica al oficio de representante, del que en cierta medida dependen?

Javier Ambrossi Creo que lo que nos fascinaba a los dos era que, detrás de una figura importante y muy necesaria, y generalmente glamourosa, de la que dependen muchas cosas, aquí en España te encuentras a... cualquiera.

Javier Calvo La gente que maneja las agendas de los artistas más importantes de este país puede ser tu tía, una prima, la amiga de nosequién... Suelen ser mujeres. Superfuertes y supercurtidas, moviéndose a la sombra de las estrellas.

Javier Ambrossi Y, finalmente, con un considerable poder.

Javier Calvo Y ahí estaba la cuestión: queríamos también contar la historia de una mujer madura y su relación con el trabajo. Que no dependiera de ningún hombre ni de ningún amor, solo de ella misma.

Mujerhoy ¿En qué momento se dieron cuenta que Paquita era una sátira de la España actual?

Javier Ambrossi La idea era hacer un homenaje a todo lo que nos gusta de nuestro carácter. Lo que ves en la tele... y en la realidad. Yo voy a una boda, y con la que me llevo mejor es con la señora que está en la esquina pimplando... ¡En realidad, yo soy esa señora! [Risas]. Me interesa ese personaje tan poco explorado: la señora. Pero también el universo del programa Sálvame, esa Mila Ximénez, esa Lydia Lozano... ese tipo de personalidades.

Javier Calvo Queríamos retratar a la “Señora” con mayúsculas, pero no teníamos tan claro que se iba a convertir en un reflejo de lo que es España. Sí que queríamos que estuviera plagada de referentes de lo que nos rodea: el cine, la televisión...

Mujerhoy Hay muchísimas lecturas metagenéricas en la serie. Por ejemplo: ver a Paquita haciendo el amor con Andrés Pajares es como resumir en una secuencia la historia del showbusiness patrio desde la Transición...

Javier Calvo Pues espérate a ver la segunda temporada... va a más. Lo hemos llenado todo de sorpresas muy locas. Vamos a tejer una manta sobre lo que ha sido el showbusiness en los últimos 30 años.

Javier Ambrossi Piensa que nosotros hemos visto un cambio del negocio brutal. Antes había unas grandes empresas que lo decidían todo. Ahora, te basta una cámara de un ordenador y una cuenta, y puedes decir lo que quieras y, a veces, convertirte en una estrella. Hay instagramers que tienen más audiencia con una foto que cualquier programa de televisión...

Javier Calvo Pero, por el contrario, antes se podía soñar mucho más que ahora. Y a lo grande.

Javier Ambrossi Eso es verdad. Antes decías: “Me han cogido para hacer una serie”. Y ya te veías rico, comprándote una casa...

Javier Calvo Antes había estrellas. Se fabricaban estrellas, incluso para la televisión. Ahora... menos. Aunque mira, con OT ahora ha vuelto a pasar: niños que entran en un programa y se vuelven estrellas.

Mujerhoy Y muchos de esos niños tienen sus ideas y defienden sus puntos de vista. Como Los Javis, capaces de hacer una película con el catolicismo de trasfondo siendo homosexuales...

Javier Calvo Pero nuestra película al final no habla de la Iglesia, sino de otras cosas. La llamada es una metáfora pop de una situación… Pero sí que creo que ahora mismo lo que vende es la libertad y la honestidad. Y lo falso y la apariencia, ya no.

Javier Ambrossi Antes, el mensaje no llegaba tan rápido. Hacías unas entrevistas muy medidas para tele y prensa. Ahora das una rueda de prensa y aparecen 700 bloggers que te graban y lo meten todo sin editar. Hay un acceso real de mucha gente a ti, sin mediación.

Mujerhoy ¿Y ese cambio de paradigma lo viven también en la vida real?

Javier Calvo A raíz del éxito de La llamada, y también de nuestra colaboración con OT, lo que sí siento es que la gente me trata con más cariño. Antes era el chico que salía en aquella serie haciendo de homosexual jovenzuelo. Ahora lo que siento es mayor agradecimiento por mi trabajo. Ya no son solo adolescentes identificados, ahora hay un público masivo que alaba tu actitud, la forma en que respondes, lo que das.

Javier Ambrossi Para mí esto de la fama ha sido un fenómeno totalmente nuevo. Si hace dos minutos yo estaba poniendo copas en un bar. Literalmente. Pero como ha sido de una manera tan positiva, ni me he dado cuenta. A veces, bajo a pasear al perro y la gente te hace fotos en cada esquina. Y no me siento agredido ni acorralado, hay un respeto.

Mujerhoy Siempre ha comentado que de joven sufrió persecución y bullying, algo que parece como propio de otra generación. Vamos, que todos pensamos que ya debería haberse superado...

Javier Ambrossi Y así debería haber sido. Pero no. Y hay que cambiarlo: ser gay, lesbiana, bisexual, transexual o gender fluid no importa nada, es irrelevante. Si dejáramos de mirarlo como una rareza, sería más fácil para todos. Porque no creo que nadie quiera que su hijo sea perseguido, insultado o castigado por ser como es. El trauma de esto es una responsabilidad, una culpa, compartida por todos.

Mujerhoy Hay una cosa que siempre sorprende, y es el buenrollismo que transmiten. ¿Nunca sufren?

Javier Calvo Pues claro que sí. ¡Y nos deprimimos! Puede que la gente se quede con lo bueno...

Javier Ambrossi También es verdad que no vas a las redes a contar lo mal que estás. Tal vez deberíamos hacerlo... [Se miran].

Javier Calvo Yo he puesto cosas malas que me han pasado. Tiendo a contarlo todo tal y como es.

Mujerhoy ¿No les da miedo que tanta exposición pública les pase factura en el futuro? Se tira mucho de hemeroteca hoy en día...

Javier Calvo Sí, es una reflexión que tienes ahí, latente. Al postear cualquier cosa, de forma automática se hacen eco miles de personas... y medios. Últimamente sí echo de menos cierta privacidad y la voy a intentar retomar. Poco a poco.

Javier Ambrossi Cuando tienes a los paparazzi frente a la puerta de tu casa, o te llaman al timbre y un desconocido te pregunta: “¿Tenéis fiesta hoy? ¿Podemos subir...?”. Pues hay algo de locura en esto.

Javier Calvo Te das cuenta que esa exposición genera una caricatura sobre ti, un personaje. Y lo que la gente ve en ti termina por no ser del todo real... Es un poco como el teléfono descacharrado: no eres tú, sino lo que se proyecta de ti. A veces no te sientes identificado con esa imagen que tú mismo proyectas, y eso genera un conflicto interior...

Javier Ambrossi Pero sí es verdad, en cuanto a lo de ser optimistas, que somos personas muy positivas en nuestro día a día. Igual deberíamos hacernos más eco de las partes negativas de nuestra vida, porque también son reales. Igual resultaría más responsable contar que no es todo tan fácil ni tan estupendo. Tal vez estamos generando falsas expectativas. Así que, por si sirve de algo, lo decimos desde aquí: a veces no somos tan majos, estamos cargados de dudas y la depresión también nos atrapa.

Mujerhoy Proyectan una voluntad de ayudar y siempre ofrecen mensajes de superación... ¿Se sienten un referente generacional?

Javier Calvo Es él [señala a Ambrossi], que desde adolescente ha leído muchos libros de autoayuda y ha ido a mucho al psicólogo.

Javier Ambrossi Sí, soy carne de terapia.

Mujerhoy Suelen decir que hoy, con perdón de Bardem y Penélope, son la pareja más estable del mundo del espectáculo patrio...

Javier Ambrossi Pues a ver si nos separamos... ¿Qué nos pasaría? [Mira al otro Javi]. Nuestra pareja no es perfecta, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que nos llevamos muy bien, y antes ya éramos amigos...

Javier Calvo No quiero ser referente de nada, ni ejemplo, porque aspiro a poder equivocarme. No quiero que me pase como a Pablo Iglesias e Irene Montero con el chalet. Me gusta mucho equivocarme y cambiar de opinión. Y contradecirme. Por eso nunca voy a exigir ni voy a dar ejemplos de moral.

Mujerhoy ¿Les apetece volver a la interpretación?

Javier Ambrossi A mí no me paetece nada.

Javier Calvo A mí tampoco. Por ahora.

Javier Ambrossi Actuar saca lo peor de mí: la inseguridad, el miedo, los nervios. No me apetece. Sin embargo, escribir y dirigir me coloca en una situación que, a pesar del estrés, me gusta. El primer día de rodaje de mi vida, con La llamada, pensé que sí, que tal vez había nacido para hacer esto. Y que actuar no era más que mi empeño para destacar, para ser famoso, para que me quisieran... algo que desde luego no era sano. Tampoco creo que tenga suficiente talento, te diré.

Javier Calvo Sí que hay un cierto pudor motivado por el respeto a la profesión.

Javier Ambrossi Viendo a los actores con las que curramos, a Belén Cuesta, a mi hermana (Macarena García), a Ana Castillo, a Brays Efe... me digo: “Cariño, eso es actuar.

Javier Calvo Yo disfruté mucho en Física y Química. Pero lo que vino después no me gustó nada

Mujerhoy ¿Están escribiendo otra película? ¿Se ven haciendo algo que no sea comedia...?

Javier Ambrossi [Ríe, pero no suelta prenda]. Comedia... bueno el género está por explorar. No tenemos ni idea.

Javier Calvo Solo se nos ocurren cosas graciosas...

Javier Ambrossi Cuando nos juntamos, nos gusta el cachondeo. No me imagino dirigiendo un drama que invite al suicidio, porque si me tengo que tirar cinco meses en una sala de montaje con un material así, el que terminaría ahorcándose sería yo. Me gusta mucho reír.

Mujerhoy ¿Qué creen que le falta al mundo del espectáculo en España?

Javier Ambrossi Un poco de todo.

Javier Calvo Falta confiar en los guionistas, que son la base de todo. Faltan productos personales. Aunque eso lo estamos corrigiendo poco a poco: se ha demostrado que funcionan y ahora se producen más. No es tanto un concepto "de autor" como un showrunner: yo lo escribo, lo dirijo y lo interpreto o , al menos, lo hago todo con coherencia bajo mi control.

Mujerhoy Entre sus proyectos, está lanzar una firma de ropa propia. ¿No se están metiendo en muchos jardines?

Javier Ambrossi Esto surgió por un pensamiento muy claro: estamos todo el rato poniéndonos ropa hecha por otros. ¿Por qué no algo nuestro?

Javier Calvo Para nosotros, para nuestra generación, la ropa es algo muy importante. Todas las referencias que tenemos, los iconos de nuestra cultura, tipo Bowie, Lynch o Almodóvar, tienen un estilo muy definido. Para nosotros no es nada frívolo. Lo hemos hecho primero para nosotros, pero si hay demanda...

Mujerhoy ¿Y qué les gusta hacer cuando no tienen la cabeza en sus creaciones?

Javier Calvo Estamos leyendo, viendo series y películas... que al final es trababjar también. [Risas].

Javier Ambrossi Ahora nos vamos de vacaciones unos días... Bueno, nos vamos a trabajar, pero en otro sitio más vacacional. Le pregunto a Javi: "¿No crees que nos aburriremos?". Esto del trabajo nuestro es casi como una adicción.

