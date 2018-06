29 jun 2018

Lo hemos visto, por desgracia, varias veces en este Mundial de Rusia. Una periodista se coloca delante de la audiencia y, mientras está haciendo su trabajo con normalidad, un hombre la asalta tratando de darle un beso. Algo que solo tiene un nombre: acoso.

La última, una periodistas brasileña a la que vimos reprender a su acosador, pidiéndole que no volviera a hacer eso a ninguna mujer. Ahora, María Gómez, la reportera que ha mandado Mediaset a hacer la cobertura, ha querido denunciar la situación que están viviendo.

Ha sido en una conversación con en televisión con su compañero Nico Abad, al que comenzaba diciendo: "La indignación empieza a ser cada día más potente".

"Cada vez nos llegan más noticias de reporteras que, en este caso me incluyo a mí y a mi compañera Cristina García, mientras estamos trabajando los días de partido en la calle con aficionados hay maleducados, no voy a decir 'listos', porque más bien son todo lo contrario, gente con copas de más o ni siquiera... que de pronto se lanzan sobre nosotras, intentan darte un beso o te molestan mientras estás trabajando, o como habréis visto, en el momento que hay aficionados se producen avalanchas en las que tienes miedo de caerte o de que pase cualquier cosa", era el alegato de María.

Somos profesionales y pedimos, simplemente, respeto"

Y continuaba con una queja que quiere que se oiga alta y clara: Me parece surrealista que lo tengamos que pedir. No sé si hace falta aclararlo, pero ¡basta ya de este tipo de actitudes! ¡Basta ya de este tipo de hombres!".

"Somos trabajadoras, no somos floreros, no estamos esperando besos que no pedimos, no somos muñequitas que estamos en la calle. Somos profesionales y pedimos, simplemente, respeto. Entendemos la euforia y la alegría, pero por favor, vamos a dejar ya este tipo de situaciones que parecen del Pleistoceno", concluía.

Nico no podía nada más que felicitarla por el discurso que acababa de pronunciar: "María, te aplaudo. Suscribo lo que acabas de decir. Esperemos que las cosas vayan mejor. Hay que decirlo hasta que se acabe. Lo seguiremos denunciando hasta que estas situaciones dejen de producirse".

