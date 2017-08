Cinco consejos para que dejes de enfadarte por todo

17 dic 2015

Hay personas que sufren ataques de ira y enfados frecuentes que les dificultan la vida diaria con la pareja, la familia, los amigos y en el trabajo.

Controlar estos enfados frecuentes y aprender a manejarse con calma es posible, siendo consciente de estos puntos que plantea la psicóloga Ana María Manzanera, miembro de Saluspoty Psycos Tres Cantos.

Mujerhoy: ¿Por qué se producen los enfados?

Dra. Manzanera: Responden a un estrés y tensión no controlados. Pero se pueden controlar. Son tendencias de respuesta aprendidas. Interpretamos la realidad según nuestra experiencia y los hábitos de respuesta y respondemos en función de esas interpretaciones. Cuando los episodios de enfado o agresividad se repiten frecuentemente, es que no hemos aprendido a responder adecuadamente ante situaciones estresantes, en las que puede haber desacuerdo, frustración, decepción o rabia. Siempre podemos cambiar esta forma de responder por otra más adaptativa.

Mujerhoy: ¿Por dónde empiezo para aprender a controlarme?

Dra. Manzanera: Es importante aprender a conocer e identificar los acontecimientos, situaciones, personas, etc., que "disparan" el enfado o ira. Estas son respuestas emocionales subjetivas, reacciones en las que, a menudo, media poco la razón y mucho la emoción. Piensa: "¿qué sientes?", "¿Qué crees que te hace sentir así?".

Mujerhoy: ¿Qué técnicas físicas puedo emplear para ayudar a la mente?

Dra. Manzanera: 1. Párate. Antes de contestar con enfado o ira, es mejor detenerse y serenarse. 2. Respira. Haz respiración abdominal profunda. Inspira lentamente, llevando el aire a la parte baja de los pulmones, contando despacio hasta cuatro. Espira contando hasta ocho. Varias veces. Siete u ocho puede estar bien, pero si necesitas más, repítelo. Nos ayuda a calmarnos y controlarnos. 3. Cuida tu tono de voz, ritmo, gestos y lenguaje corporal. Normalmente transmitimos mucho más con los gestos y el lenguaje corporal que con el verbal.

Mujerhoy: ¿Qué hago si no consigo controlar mi enfado?

Dra. Manzanera: Tiempo fuera. Si no logras controlarte, es mejor salir de la situación, ir a otro sitio para calmarte y tomarte un tiempo. Una vez en calma, puedes volver a la situación, o reiniciar la conversación.

Mujerhoy: ¿Qué actitudes me ayudarán a relativizar mi enfado?

Dra. Manzanera: 1. Escuchar al otro, sus puntos de vista, sin interrumpir, y responde despacio, sin levantar la voz. 2. Busca explicaciones alternativas a los pensamientos negativos. Seguramente hay otras posibilidades en las que no has pensado. 3. Sé flexible. Cambia las exigencias, los "debería", por "podría", "tal vez", "me gustaría", "estaría bien". 4. Evita la tendencia a juzgar a los demás y trata de ponerte en el lugar de los otros. Quizá no conozcas sus razones y, aún así, tienen derecho a tener opiniones diferentes o a actuar de manera distinta a como tú esperas. 5. Es saludable perdonar. Ten cuidado con la agresividad indirecta y el sabotaje encubierto. Ignorar a los otros o la venganza no son buenos para tu salud, ni para la de los que sufren tu ira.