PropÃ³sitos 2017: Dar al botÃ³n reset del cuerpo y la mente

21 dic 2016

¿Sientes que estás agotada a todas horas? Si arrancas el nuevo año totalmente desfondada, quizá es que no has elegido en 2016 los aliados adecuados para tu cuerpo y tu mente. Lo que comes, lo que bebes, tu actividad física y tu tiempo de descanso influyen de forma directa en tu estado de ánimo. Con la ayuda de los expertos en deporte y mindfulness de Artiem Hotels, descubrimos las 5 claves que nos ayudarán a alcanzar el equilibrio en 2017.

1. Cuida lo que bebes. Para liberar toxinas y reestablecer los niveles saludables de tu organismo, debes hidratarte. Y la mejor manera de hacerlo es bebiendo agua y tomando infusiones a lo largo del día.

Tus aliados: La leche de coco, con propiedades nutritivas y ácido láurico (con cualidades antivirales y antibacterianas) y los zumos naturales, que podrán ayudar a suplir el organismo de las vitaminas y minerales que nos faltan.

2. Atención a lo que comes. Si sientes que has pasado el año comiendo con prisa, con estrés y con poco tiempo para despejarte y hacer deporte te vendrá bien practicar unos días de desintoxicación nutricional siguiendo una dieta rica en verduras y frutas.

Tu aliado: El aceite esencial de limón tiene propiedades beneficiosas para el organismo: es un energizante natural del organismo y ayuda a combatir la fatiga y el cansancio. Disuelve unas gotitas de aceite esencial en agua y tómalo por las mañanas en lugar del café.

3. Haz ejercicio. Es una de las claves para mantener tu mente y tu cuerpo a tono. Con 20 minutos al día ya tendrás mucho ganado. No solo ayuda a acelerar el metabolismo y a mejorar la presión arterial, sino que además te hace segregar endorfinas que proporcionan una sensación de placer y felicidad, actuando como un analgésico natural. Te ayudará a liberar ese estrés acumulado y a vaciar tu mente.

Tu aliado: Cinco minutos bajo agua caliente en la ducha. El calor ayuda al organismo a segregar endorfinas y también es una manera ideal de liberar esa tensión muscular acumulada. Además, haciendo que tu cuerpo entre en calor y sude, quemas calorías y liberas toxinas.

4. Conecta con la naturaleza. Debido a este ritmo de vida frenético que llevamos, apenas tenemos tiempo para disfrutar de ello. Fijar una rutina periódica de visitas al campo solo para pasear y disfrutar de las vistas te ayudará a aclarar las ideas, mejorará la creatividad y liberará la mente de estados de ansiedad o de ira.

Tu aliado: Las siestas de entre 15 y 20 minutos (no más) son reparadoras. Hazlo cuando te resulte posible. Para no levantarte aturdida o cansada, bebe una taza de café antes de ir a dormir. La cafeína tarda unos 20 minutos en hacer efecto y de esta manera al despertarte lo harás con energía.

5. Practica el mindfulness y la relajación no solo el cuerpo necesita tus cuidados. La mente es el motor del sistema inmunitario y debemos mimarlo como se merece. Vacía tu mente y prueba un curso de meditación o mindfullness que te ayude a controlar y liberar la mente de preocupaciones.

Tu aliado: Los masajes de aceites esenciales liberan la tensión muscular, mejoran el sistema circulatorio y además nutren tu piel.