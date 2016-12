RediseÃ±a tu vida

24 dic 2016

Muchos saben qué quieren en la vida desde el principio: viajar, vivir en una ciudad en particular, dedicarse a una profesión específica... pero ¿y si no tienes claro a qué dedicarte? ¿y si te acabas de dar cuenta que te has equivocado de carrera o profesión?

Lo primero de todo es identificar lo que te hace realmente feliz; qué es eso en lo que realmente disfrutas haciendo. Siempre mirando por nuestros propios deseos y alejándonos de comparaciones que no nos ayudan a crecer.

En el mundo en el que vivimos ahora, dominado por las redes sociales, es fácil dejarse llevar por comparaciones con el resto de gente: sus viajes, sus tremendos desayunos, sus instantáneas envidiables... Pero hay que recordar que siempre todo brilla más y parece más perfecto en las redes sociales de lo que realmente es. Como dice Robin S. Sharma en su libro 'El moje que vendió su Ferrari':

No compitas con los demás, compite contigo mismo. Cada segundo que inviertes pensando en los sueños de otro, te estás apartando de los tuyos.

Para dar con lo que realmente necesitas para ser feliz tienes que identificar:

Tus talentos: aquello en lo que tienes una especial capacidad para aprender/hacer las cosas con facilidad.

aquello en lo que tienes una especial capacidad para aprender/hacer las cosas con facilidad. Tus pasiones: algo por lo que sientes un sentimiento fuerte de entusiasmo o emoción.

El siguiente paso será unirlos hasta que aparezca una profesión o actividad caracterizada tanto por el talento como por la pasión que hemos identificado. Si parecen no tener conexión entre ellos toca sacar a trabajar a nuestra imaginación y dedicarle tiempo hasta que demos con ello.

Sigue el famoso consejo "salir de tu zona de confort".

Una vez identificado tu objetivo sólo queda trazar el camino, diseña un plan realista pero no te quedes ahí ya que el paso más importante es empezar a caminar y es aquí donde muchos se quedan ya que el primer paso suele ser el más duro: romper con todo lo anterior. Supera tus miedos y arriésgate en tus decisiones, nunca será fácil dejar una carrera por otra formación profesional que no se parezca, mudarnos a una ciudad completamente distinta o dejar nuestro actual trabajo, pero si sabes que merece la pena sólo te queda actuar.

En el momento en el que lo tengas todo decidido trata de tener a tu alrededor amigos, familiares o pareja que te apoyen ya que los necesitarás para animarte y recordarte la razón por la que has comenzado este gran cambio.